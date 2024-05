Estas son las monfortinas campeonas gallegas de gimnasia rítmica de Iniciación

Hay que apuntar sus nombres. Vera Mendes, Martina Donado, Mia Urdaneta, Carmen Vázquez, Carla Rodríguez y Lucía Escudero solo tienen seis años, pero ya saben lo que es proclamarse campeonas gallegas de gimnasia rítmica en Lugo. Lo hicieron en la categoría de Iniciación.

"Clavaron o exercicio cunha execución moi limpa e coas dificultades ben marcadas. Foron coordinadas de principio a fin, o cal é difícil", valora Jessica Quiroga, la coordinadora del Quicela, el club monfortino del que forma parte este grupo de deportistas.

Las flamantes campeonas gallegas de Iniciación se lucieron con una coreografía con música de la película Río, que Quiroga, entrenadora de las niñas junto a Deborah Pereira, define como "moi dinámica".

Para la preparadora, la clave del éxito reside en el trabajo, como es habitual en el deporte. Detrás de cada logro se esconde mucho tiempo de entrenamiento. Este equipo de pequeñas gimnastas acude a ejercitarse cuatro horas a la semana. "Adestran moito e son moi disciplinadas", resume Jessica Quiroga, quien señala que ya la temporada pasada, este mismo conjunto "apuntaba maneiras".

Durante todo el ejercicio actual, el equipo de Iniciación del Quicela se ha mantenido en primer o segundo lugar de las competiciones, hasta adelantar finalmente a sus principales rivales en un campeonato donde todo salió rodado.

Tres equipos del club Quicela disputaron el Gallego

Jessica Quiroga hace una valoración positiva de la temporada del club. En el Gallego, el Quicela contó con la representación de tres equipos, que lograron la clasificación en los campeonatos provinciales.

Además del equipo de Iniciación, destacaron las prebenjamines en edad escolar, pues terminaron cuartas a solo 0,10 puntos del podio. "Non o esperabamos, porque son categorías moi complicadas, con 18 e 20 equipos, pero estiveron todo o campionato no terceiro posto e despois da actuación do derradeiro grupo baixaron ao cuarto", apunta Quiroga. Las benjamines tuvieron igualmente una muy buena actuación y finalizaron el campeonato entre los diez mejores grupos de toda Galicia.

Ahora, la temporada continúa para el Quicela, que ha contado este curso con unas 85 deportistas en sus filas. Este fin de semana, el club monfortino acudirá a un torneo a Xove.

Por otro lado, el próximo día 8, en Ourense, se disputa el campeonato gallego en categoría Promoción. El Quicela tiene puestas grandes esperanzas en este torneo, para el que ha clasificado a tres equipos, un alevín, otro infantil y un cadete. Además, en la ciudad de As Burgas representarán a la entidad monfortina siete gimnastas por individual.