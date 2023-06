Solo tres médicos de seis atienden estos días el centro de salud de Chantada

Solo tres médicos de seis disponibles atiende en los últimos días el centro de salud de Chantada, según denuncia parte del personal sanitario y también la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Algunas fuentes del centro de salud chantadés consultadas por este diario afirman que en el último año lo normal es "non pasar de catro" y afirman que la dinámica provoca un importante número de reclamaciones. "Nunca tantas se puxeron", destacan.

Asimismo, las listas de espera son importantes, aunque el Sergas sostiene que las consultas urgentes se atienden en el mismo día "grazas á colaboración de todos os profesionais".

La CIG advierte que en verano habrá un problema, cuando llegue el momento de que los facultativos cojan vacaciones. "Está pasando en ocasións que hai dous médicos só ás mañás e sen pediatra", señalan desde el sindicato, que asegura que hay también enormes dificultades en otros centros de la comarca, como el de Monforte, donde vaticinan la misma dificultad para el periodo estival por la escasez de personal.

Por otro lado, apuntan que en Chantada, cuando hay facultativos ausentes "non os cobren e adoitan quedar tres de seis".

Desde el Sergas manifestaron que se sustituye a todos los profesionales que es posible, pero aclaran que no disponen de médicos para cubrir todas las ausencias que se producen ya que no hay facultativos en las listas. El problema, añaden, afecta a toda España. "Non é de Chantada ou de Lugo, senón nacional", comunicaron.