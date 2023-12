Solo dos médicos atienden en el centro de salud de Chantada, según el alcalde

El alcalde de Chantada, el popular Manuel Lorenzo Varela, señaló que el Ayuntamiento está haciendo "todo o posible" para que el centro de salud del municipio tenga cubiertas todas sus plazas en la especialidad de médico de familia. En las últimas dos semanas, según señala el propio regidor en un comunicado, "só hai dous médicos, aínda que puntualmente son catro, porque veñen cubrir esas prazas". Inicialmente, el centro sanitario era atendido por seis facultativos, más pediatría.

Varela trata de salir al paso de las críticas vertidas hacia él durante los últimos días. "Non se entende que me acusen de non querer asinar un documento para o que ninguén me pediu a firma ou que culpen ao Concello de non apoiar estas demandas por non acudir a unha concentración", dijo. El alcalde de Chantada se refería a la protesta convocada este sábado por la plataforma Chantada Quere Sanidade, la segunda movilización en apenas un mes en la localidad y ambas con importante asistencia.

"Todos queremos que haxa máis médicos e cada un achega o que pode", apunta Manuel Lorenzo Varela, que indica que el grupo de gobierno sigue adelante con las gestiones con la Consellería de Sanidade y con la gerencia da área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos. El objetivo de estas conversaciones es, según el regidor, "mellorar as condicións do centro de saúde e do PAC e conseguir solucionar un servizo fundamental para Chantada".

El alcalde chantadés dice que en el municipio se necesitan, "como mínimo", cinco médicos para atender a los vecinos. Jubilaciones, bajas o traslados llegaron a provocar que solo un facultativo prestase servicio en este centro de salud.

A principios del pasado mes de noviembre, desde la gerencia del área sanitaria le aseguraron al Concello que el centro de salud contaba de nuevo con cinco profesionales, pero que uno estaba de vacaciones y se incorporaría este mes de diciembre. Lo mismo les dijeron la pasada semana. Sin embargo, el regidor señala que en las últimas semanas solo hay dos médicos, que pasan a ser cuatro de forma puntual, "porque veñen cubrir esas prazas, pero iso é non estar cuberto ao haber dificultades para ter os profesionais necesarios".

Manuel Lorenzo Varela reconoce que desde el Servizo Galego de Saúde (Sergas) le transmiten "que fan todo o posible para cubrir vacantes, pero que non hai facultativos nas listas de contratación e utilizan alternativas provisionais". Una situación que se repite "en concellos de todas as cores políticas, non só nos do PP", recalca.

El regidor insiste en que, pese a ello, traslada la situación del centro de salud de Chantada "unha e outra vez" a la Consellería de Sanidade y al gerente del área sanitaria, Ramón Ares. En el pleno de septiembre fue aprobada una moción que instaba al regidor a reclamar a Sanidade cubrir plazas en el centro de salud de Chantada, así como la dotación de un segundo equipo para el PAC y la ampliación del servicio de Hospitalización a Domicilio (Hado).