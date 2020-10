La solidaridad solicita auxilio en Chantada

El colectivo O Recuncho Solidario es una asociación sin ánimo de lucro que nació en Chantada hace cinco años. Desde entonces ha desarrollado diversos proyectos que van desde el reciclaje hasta el consumo responsable, pasando por la colaboración vecinal y la ayuda a las personas en situación de dificultad económica y social. Este último es el más demandado por las continuas crisis económicas, la última derivada de la pandemia.

El lunes, los promotores de O Recuncho Solidario realizaron una llamada de auxilio urgente. Si no encuentran un local en el que almacenar todos los muebles y material básico, como ropa y calzado donado por los vecinos para cubrir las necesidades de los desfavorecidos, tendrán que tirarlo en el punto limpio municipal.

Desde el 2015, O Recuncho Solidario ha prestado servicio gracias a la solidaridad de una convecina, Mercedes Cabezas, que les facilitó un bajo para almacenar todo su material. Sin embargo, hace un par de meses les comunicaron que lo necesitaban y que debía ser desalojado.

ALTRUISMO. El colectivo realizó a través de las redes sociales un llamamiento al vecindario esperando que alguno chantadés cediese de forma provisional y altruista un espacio donde trasladar todos el material almacenado, pero hasta el día de ayer nadie se ha puesto en contacto con los voluntarios de O Recuncho Solidario.

Se muestran desesperados ante una situación límite. Y es que o encuentran un local o todo lo que tienen almacenado y que puede ayudar a familias en estado de precariedad económica acabará, desgraciadamente, tirado en el punto limpio del municipio.

"Fixemos varios anuncios para atopar un baixo alternativo, pero ata o de agora non atopamos nada, polo que ao longo desta semana comezaremos o desaloxo e teremos que levar todos os mobles e obxectos que temos almacenados ao punto limpo. Aínda así, queremos facer un último chamamento, polo que se alguén ten un espazo que non use no que poidamos seguir ofrecendo este servizo, agradecemos que contacte con nós", señalaron desde el colectivo solidario chantadés.

APOYO. El Concello tiene cedido a la agrupación un espacio en la parte baja de la plaza de abastos, donde O Recuncho Solidario atiende las necesidades de los desfavorecidos, muchos de ellos retornados de Suramérica.

El principal origen de estas personas que llegan a Chantada en una situación muy precaria es Venezuela.

Todo el material repartido desde el 2015