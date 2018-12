Solari sitúa a Monforte, la tierra de su abuela, en Vigo

"Ante todo soy argentino y soy español, tengo las dos nacionalidades. Mi abuela era de Vigo, de Monforte de Lemos, tengo raíces gallegas". Entre la ciudad olívica y la del Cabe median 139 kilómetros de carretera e incluso una provincia, la de Ourense, aunque Santiago Solari no parece tenerlo muy claro.

Al menos esa impresión dio cuando este miércoles se hizo un pequeño lío con la geografía gallega al responder a una pregunta sobre cómo se sentía ante la final de la Copa Libertadores que se disputará en Madrid. El rosarino no dudó en declararse "argentino y español". Y quiso situar también sus raíces en Galicia, de donde era su abuela. Aunque por lo que parece no visitó demasiado la tierra de sus antepasados. O, si lo hizo, no le quedó muy claro que Monforte pertenece a Lugo y que Vigo está a más de hora y media de viaje y en otra provincia.

En el vídeo, se puede ver el lapsus geográfico de Solari a partir del minuto 11.