El socialista José Tomé, dispuesto a volver a aspirar a la alcaldía de Monforte

El presidente de la Diputación de Lugo y regidor de Monforte, el socialista José Tomé, ha manifestado sus intenciones de presentarse a la reelección a la alcaldía en los comicios municipales del próximo año. El también secretario provincial del PSOE lugués ha señalado este viernes que será el candidato si "los vecinos perciben una buena gestión y si los compañeros quieren".

Tomé, que ejerció como teniente de alcalde de 2011 a 2015 y es regidor desde ese año, ha defendido que "hay que seguir adelante con el proyecto de modernizar el ayuntamiento, sobre todo ahora que está reviviendo industrialmente".

En cuanto a su posible continuidad al frente de la Diputación de Lugo, el socialista ha señalado que son "los compañeros y órganos del partido los que tienen que tomar la decisión en su momento". "Ahora nos toca ganar alcaldías, sacar el mejor resultado posible. Si después los compañeros valoran que el trabajo que hice estos cuatro años merece la pena, yo estaré a disposición del partido", ha aseverado.

Además, el presidente de la Diputación de Lugo ha aprovechado para afear el papel de la Xunta con el veto de la Unión Europea a la pesca de fondo, y la ha acusado de inacción. "Ni siquiera fueron a Bruselas a interesarse por este asunto", ha censurado.

En este contexto, ha subrayado que la situación de la pesca le recuerda a Alcoa. "La utilizaron siempre políticamente cuando no era competencia suya, y todo aquello que era competencia suya, como Vestas en Viveiro, a la Xunta no está ni se la espera", ha añadido.

Al hilo de esto, también ha acusado a la Xunta de "traicionar" a la comarca de A Mariña "y ya no solo por la crisis industrial", sino por Altri, la multinacional portuguesa de fibras textiles que finalmente eligió Palas de Rei como posible emplazamiento de una fábrica que, según Tomé, "se había comprometido a que iba a estar en Cervo".

José Tomé ha señalado que "lo único" que espera es que ahora no "se traicione a A Ulloa". "No vaya a ser que primero fue la Mariña y ahora A Ulloa porque hay muchas incógnitas sobre esa implantación. Espero que sea una realidad pero por las noticias que llegan no está confirmado. Espero que no sea otra broma de la Xunta de Galicia", ha aseverado.