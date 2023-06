Una sobretensión quema aparatos y cableado del ambulatorio de Monforte

MONFORTE. Una sobretensión acontencida el pasado día 23 quemó todos los aparatos eléctricos y electrónicos del centro de salud de Monforte, además de afectar al parte del cableado de las instalaciones. El Servizo Galego de Saude (Sergas) indicó que desde el primer momento sus técnicos se pusieron manos a la obra para solucionar "os graves problemas causados, alleos á nosa responsabilidade".

Además de verse afectados equipos informáticos e impresoras, como también neveras en las que se guardan vacunas y otros medicamentos que necesitan refrigeración, los ascensores dejaron de funcionar. También lo hizo el grupo electrógeno que hay en el ambulatorio para nutrir de energía al centro en caso de un corte en el suministro eléctrico.

Este, debido a la sobretensión, también quedó inoperativo, por lo que el colapso en el centro, indicaron desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte, fue total hasta quedar "o centro de sáude inoperativo". Este colectivo aseguró que a día de ayer [por este viernes] no se había recuperado la normalidad en el centro sanitario.

EXPLICACIONES. El Sergas desmintió absolutamente "que non se estivera a prestar atención no centro de saúde, pois o persoal do centro si que estivo a prestar atención, xa que se habilitaron ordenadores que si se podían usar. Por iso, dende á area sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos queremos agradecer, unha vez máis, o esforzo de todo o persoal do centro de saúde de Monforte que estiveron a traballar intentando solventar esta situación". Desde el Sergas destacaron que sus servicios técnicos "actuaron dende o primeiro momento no que se produce o problema, e estiveron traballando desde o minuto cero, reforzando os servizos donde foi necesario e arreglando os desperfectos ocasionados".

Añadieron que la "enorme suba de tensión recibida no centro de saúde estropeou ordenadores, impresoras e outro moito material, que ten que ser cambiados na súa práctica totalidade".

Responsables del Sergas dijeron también que los daños ocasionados "pola suba de tensión fixo que houbera que detectar e arranxar todos os desperfectos existentes no centro, de aí que se tardaran varios días", insistiendo en que "os servizos técnicos do Sergas estiveron a solucionar este problema, totalmente alleo á institución sanitaria, desde o minuto cero, coa fin de que non interferise na atención que se presta no centro de saúde".

En este sentido, las mismas fuentes desmintieron que no se prestase atención "no centro de saúde, xa que se habilitaron ordenadores que si se podían usar", agradeciendo, "unha vez máis, o esforzo de todo o persoal do centro monfortino".

OTRA VISIÓN. La Plataforma en Defensa da Sanidade no comparte las explicaciones ofrecidas por el Sergas, pues dijo que numerosas pruebas tuvieron que derivarse al hospital, como las de sintron.

Por ello, desde este colectivo dijeron con sorna que ven "a grandísima preocupación do Sergas para arranxar un problema que se prolonga desde o día 23".

A las críticas del colectivo ante esta incidencia se sumaron las del partido Esperta Monforte. Esta formación aseguró esperar más "da concelleira de Sanidade e médica no centro".