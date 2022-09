No fueron días tranquilos para Toño Piñeiro, el soberés residente en Valencia que encontró nueve millones de pesetas escondidos en botes de Nesquik en la casa que restaura en A Pousada, en Sober. Su historia la publicó este periódico el pasado día 3 y cientos de medios se hicieron eco de la misma. Ahora, algo menos agobiado, piensa en vender los billetes, puesto que el Banco de España no cambia las pesetas por euros desde el verano pasado.

Este diario lo puso en contacto con el diseñador Pepe Cruz, una de las primeras personas que mostró interés por hacerse con una parte de los billetes hallados en la vivienda. Cruz explica que le interesan los seis modelos de la serie de billetes de 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas que el Banco de España puso en circulación entre 1979 y 1985, puesto que estaban diseñados por su progenitor, José María Cruz Novillo.

Además del hijo de Cruz Novillo, un coleccionista canaria también está interesado en hacerse con una parte de los billetes

"Mi padre le había comprado al Banco de España billetes de la primera hornada, pero gran parte nos los robaron a principios de los 90 y otros se fueron deteriorando por la humedad", apunta Pepe, a quien le gustaría recuperar "a modo de fondo de archivo de nuestro estudio" una muestra del que probablemente haya sido "el trabajo más reproducido" de todos los elaborados por su padre.

Pepe Cruz asegura que compra "recurrentemente" productos con logotipos diseñados por su estudio, "a veces incluso por Wallapop", cuenta. En el caso de estos billetes, el diseñador explica que han ido adquiriendo algún ejemplar suelto en los últimos años, "porque hasta hace un año, cuando el Banco de España dejó de transformarlos a euros, no era demasiado fácil encontrarlos, debido a que la gente los cambiaba".

Pepe, que también es arquitecto, pretende ampliar sus fondos con algunos de los billetes encontrados por Toño Piñeiro en Sober. Un caso que descubrió en el artículo publicado por El Progreso y que, reconoce, "nos ha interesado".

VALOR. Cruz indica que antes del verano de 2021 los billetes de 5.000 pesetas se pagaban a precio de cambio por los coleccionistas, unos 30 euros. Ahora, sin embargo, cada vez hay más a la venta, por lo que su precio ha disminuido algo. Aún así, "algunas numeraciones especiales son más caras" y el estado de los billetes es otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de fijar el precio.

Toño Piñeiro indicó a este diario que se pondría en contacto con el diseñador a fin de ofrecerle los billetes, aunque pretende "gardar un de cada valor". Si Pepe Cruz no adquiere todos los que encontró durante las obras de su casa, llamará a un coleccionista canario que se puso en contacto con este periódico con el mismo objetivo.

"Non esperaba que tivese tanta repercusión"

Hasta la tarde de este lunes y ya de vuelta en Valencia, Toño Piñeiro no contestó a ninguno de los cientos de medios que intentaron ponerse en contacto con él. Asegura que se vio "moi agobiado, porque non esperaba que tivese tanta repercusión". Incluso cuenta que a su hermano, que vive en Galicia, "estanlle todo o día falando do tema e case non pode nin andar pola rúa".



Teléfono colapsado

Tras unos días con el teléfono móvil colapsado, ya está más tranquilo, aunque asegura que la historia de los billetes sigue presente en su día a día. "No traballo gástanme algunha broma de vez en cando dicindo que son o máis rico", cuenta. Por otra parte, Toño Piñeiro cree que algunas televisiones se excedieron emitiendo imágenes de la vivienda que está restaurando y teme "que a xente vaia por alí".