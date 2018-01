Sober ya tiene un vecino centenario por cada doscientos habitantes

El municipio lucense de Sober, que tiene a poco más de 2.300 personas censadas, ya cuenta en su padrón con once vecinos centenarios, de modo que puede presumir de tener entre sus residentes a una persona con más de cien años por cada doscientos habitantes.



El último vecino en llegar al siglo de vida fue Alfonso Llano, que este miércoles celebró su cumpleaños en la residencia para personas mayores de Sober, en la que lleva viviendo diez años, con la música de su inseparable acordeón.



En la celebración estuvo acompañado por su hermana Flora, de 93 años, y por su hijo Pedro, así como por otros familiares. También recibió la visita del actual alcalde Luis Fernández Guitián y de la ex alcaldesa y secretaria de la Mesa do Parlamento de Galicia, Raquel Arias.



Natural de Vilavalde, en la parroquia de Figueiroá, Alfonso les contó a las personas que quisieron acompañarlo en un cumpleaños tan especial que todavía camina cinco kilómetros todos los días.



Durante su larga vida, fue cartero, castrador, carpintero, taxidermista, agricultor y músico.