Sober premiou os mellores viños na xornada grande da Feira de Amandi

A sorte que non tivo Chantada hai 15 días (ata nevou daquela) caeu esta fin de semana ao carón de Sober, que saboreou o seu produto estrela cun tempo primaveral. A Feira do Viño de Amandi cumpriu as 44 edicións e premiou os mellores caldos logo da cata celebrada o sábado nas instalacións do hotel Palacio.

O resultado da deliberación dos profesionais que conformaron o panel deuse a coñecer o domingo debaixo dun sol que invitaba a saír da casa. Tres gañadores houbo na categoría de tinto xoven: Marcelino Mencía 2023 (Adega Marcelino), Val da Lenda Mencía 2023 (Adega Val da Lenda) e Cardenal Rodrigo de Castro Mencía 2023 (Adega Soutelo).

Por outra banda, o certame de exaltación vitivinícola premiou a Don Bernardino Godello 2023 (de Adega Don Bernardino) coma mellor branco, Garoubas 2021 (Adega A Carqueixa) gañou o galardón a mellor rosado xoven e Don Bernadino mencía 2022 levou o recoñecemento na división para mellor tinto doutras colleitas.

Todos os adegueiros foron obsequiados cun diploma e unha peza de olería de Gundivós. Tamén o autor do cartel anunciador da feira, Eduardo Pérez Baamonde, marchou con agasallo.

Pregón. A xornalista Lucía Rodríguez (presentadora na TVG do programa 'Xente Marabillosa') presumiu de familia e orixes na parroquia de Neiras. "Levo toda a miña vida percorrendo a Ribeira Sacra dun lado para outro do río Sil por esa estrada sinuosa, que precisamente ese é o encanto que ten", afirmou ante unha praza ateigada xa para entón.

A pregoeira deulle un gran protagonismo á súa familia, a dos Pinchiña de Neiras, "Podo lembrar cando era nena e viñamos todos os Domingos de Ramos. Primeiro íamos bendecir a rama de loureiro e despois a Sober a desfrutar da Feira do Viño", relatou Lucía Rodríguez.

Brinde da pregoeira e o alcalde. CARLOTA DOVAL

Pode que o momento máis emotivo se vivira cando lembrou o seu avó Vicente. "Un home que levaba boina negra, que nos transmitiu o valor do esforzo e do sacrificio e tamén a importancia de deixar tempo para desfrutar da vida e ir á festa. Un home que lle deu sempre moito valor ao viño, tanto que nunca o vimos beber auga. Dicía que era para lavarse", subliñou a pregoeira.

Por suposto, non podía faltar unha referencia ao gran obxectivo que persegue actualmente a Ribeira Sacra. "Somos conscientes do lugar no que nos atopamos? É un patrimonio o que temos baixo os nosos pés, que moitos quixeran. A humanidade ten que sabelo e por iso mesmo penso que é merecedor de tal recoñecemento", concluíu a xornalista antes de brindar co alcalde, Luis Fernández Guitián, quen agradeceu aos viticultores "por facer de Sober e da Ribeira Sacra un territorio vivo".