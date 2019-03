Sober llora la muerte de una vecina afincada en Madrid víctima de violencia machista

Sober llora la muerte víctima de violencia machista de su vecina Estrella Domínguez Menéndez, de 63 años, natural del lugar de Rosende. Su marido, de 81 años, Luis Díaz-Pintado Moraleda, la mató este viernes presuntamente con una escopeta de caza. Después el hombre se suicidó con la misma arma. Estrella Domínguez era de Sober y su marido y presunto asesino se desplazaba a cazar a la zona de Ribeira Sacra con mucha frecuencia.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía indicaron que el suceso ocurrió a primera hora de la mañana pero no fue descubierto hasta las 13.40 horas, cuando se consiguió entrar en el inmueble de la familia, ubicado en el número 150 de la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, antigua García Noblejas, en el distrito de Ciudad Lineal. Hacia las 12.30 horas acudió a la casa de la pareja la hermana de Estrella. Había quedado con ella pero no se había presentado a la cita.

Al llegar llamó a la puerta y no le abrió. Estrella trabajaba en una notaría a la que tampoco acudió este viernes por la mañana y su hermana se preocupó. Al llegar al domicilio una vecina le dijo que por la mañana había oído una pelea y algo parecido a un disparo. La mujer añadió que se asustó pero que al no oír luego nada raro no le dio importancia.

La hermana de Estrella Domínguez llamó a la Policía Nacional y cuando los agentes llegaron a esta vivienda la puerta estaba cerrada, con la llave echada, por lo que los bomberos tuvieron que abrirla a la fuerza. Dentro encontraron los cuerpos de la mujer y del hombre ambos con heridas de arma de fuego, precisaron fuentes policiales.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el hombre, cuyo cuerpo estaba en un dormitorio junto a una escopeta de caza, mató a su mujer y luego se suicidó, aunque serán las autopsias y los datos recabados los que lo determinarán.

Este viernes se ignoraba si el hombre tenía la licencia en vigor para esa afición y el arma contaba con los permisos reglamentarios para estar en el domicilio. Según las fuentes consultadas, Luis y Estrella llevaban más de 20 años de relación tras separarse ambos de sus respectivas parejas.

La única hija de Estrella Domínguez explicó este viernes a la Policía Nacional que la pareja se llevaba bien y que el mismo jueves habló con su madre sin que le contase que hubiese habido algún problema entre ambos. Tampoco hay conocimiento de denuncias previas relacionadas con la violencia de género por parte de la víctima.

Los vecinos también indicaron que Luis y Estrella llevaban viviendo muchos años en el bloque. "Eran muy agradables y yo misma hablé el miércoles con ella y me dijo que estaba muy liada con la notaría", señaló una mujer tras los acontecimientos.

Esas mismas fuentes también explicaron que las raíces de Estrella están en Ribeira Sacra. Era natural de Sober donde, según algunas fuentes, todavía viven sus padres. La mujer acostumbraba a venir con frecuencia al municipio lucense, donde todavía estuvo el fin de semana pasada visitando a sus padres, ambos nonagenarios y que se encuentran en la residencia de la localidad.

Este viernes una funeraria ultimaba los trámites para que este sábado fuese trasladada allí. La hermana y la hija de Estrella se encontraban muy afectadas por todo lo ocurrido y recibían el apoyo de sus seres queridos.

LAS CIFRAS. De confirmarse este posible caso de violencia machista, que ocurrió en la jornada en la que se conmemora el Día de la Mujer, la mujer asesinada se sumaría a las nueve víctimas mortales en lo que va de 2019, además de un caso que todavía está en fase de investigación. Como consecuencia de estos asesinatos, ocho menores han quedado huérfanos.