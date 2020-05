Sober contará con un túnel de desinfección para uso de los usuarios de la piscina

La bodega Rectoral de Amandi ha donado al Ayuntamiento de Sober un túnel hinchable de desinfección que se colocará en las piscinas municipales este verano. Su uso será obligatorio para los usuarios, que tendrán que pasar por el interior del arco para someterse a una limpieza integral antes de acceder a las zonas de baño.

El alcalde, Luis Fernández Guitián, explicó que el objetivo de este material es "axudar a manter a máxima hixiene das persoas unha vez poida funcionar a piscina". Este túnel sanitario, al que se puede entrar en zapatillas o descalzo, se ubicará a la salida de los vestuarios.

El arco funciona por un sistema de nebulización que permite higienizar la superficie. Para ello emplea peróxido de hidrógeno en proporción del uno por ciento. Este elemento sale por varias boquillas de aspersores en partículas muy finas que forman una especie de pequeña nube.

Además, el túnel lleva instalado un sensor de movimiento que detecta la entrada de las personas. Luego empieza un proceso de desinfección que permite también limpiar los pies al incorporar una alfombra en la que se depositan los posibles restos del coronavirus.

Desde el Ayuntamiento destacaron que este arco puede colocarse en cualquier lugar. El montaje es rápido y no hay necesidad de instalaciones previas ni toma de agua. También señalaron que es ligero y fácil de transportar.

El gobierno local de Sober celebró la adquisición de un dispositivo encaminado a que los vecinos "poidan acudir ás piscinas municipais nunhas condicións de seguridade, mantendo afastado na medida do posible o Covid-19". Desde el Ayuntamiento añadieron que el túnel está fabricado "segundo as normas do Parlamento Europeo e do Consello de Europa".

La compra se suma a la lista de material empleado en Sober en los últimos tiempos. La administración subrayó los termómetros para el control de temperatura con tecnología infrarroja con cámara termográfica, los purificadores de aire ionizadores y antibacterianos con luz ultravioleta o el generador de ozono para la desinfección de vehículos y espacios públicos.