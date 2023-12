La situación del centro de salud de Chantada llega a la Valedora

La situación del centro de salud de Chantada, que sufre problemas relacionados con la falta de cobertura, ha llegado a la oficina de la Valedora do Pobo por medio de una queja presentada por la plataforma creada en el municipio para reivindicar mejoras en la Atención Primaria, llamada Chantada Quere Sanidade.

Integrantes del colectivo participaron el día 19 en Santiago en una manifestación con otros grupos similares de toda Galicia realizada ante el Parlamento. Los participantes en la protestas demandan unos orzamentos "máis xustos" y que frenen "a caída libre que está experimentando a sanidade pública en todo o territorio".

En su queja a la Valedora do Pobo, la plataforma denuncia que el centro de salud "non conta co persoal médico nin de enfermería dabondo para dar resposta a unha poboación de preto de 8.000 habitantes", una cifra que, advierten, crece en el caso de la atención de urgencias.

Insisten en la falta de personal sanitario, al no cubrirse "xubilacións, baixas ou vacacións", que el Sergas siempre ha achacado, en el caso de los médicos de familia, a la ausencia de facultativos en las listas de contratación.

En Chantada Quere Sanidade denuncian que el Punto de Atención Continuada (PAC), que atiende las urgencias de Chantada y Carballedo, estuvo sin cubrir algunas jornadas. Añaden que el servicio "conta cun só equipo que se amosa insuficiente", pues con una salida, el PAC se queda "sen cobertura durante horas".

En la plataforma indican que hay pacientes con problemas de salud agravados y que otra consecuencia es la saturación de Urgencias en el hospital de Monforte.