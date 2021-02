Simbólico Domingo Corredoiro en Chantada

Dous volantes do Entroido Ribeirao botáronse de novo ás hortas e cultivos da parroquia chantadesa de Santiago de Arriba para un simbólico Domingo Corredoiro, a segunda xornada deste Entroido tradicional.

A semana pasada, o Entroido Ribeirao celebrou deste mesmo xeito o Domingo Lambedoiro. Ao non poder organizarse a festa por mor da pandemia, os integrantes do colectivo decidiron desenvolver estes actos simbólicos para que a tradición non se perda.