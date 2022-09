Sesé Vila: "A xente que sofre de artrose di que lle senta ben palillar'

En que punto se atopa a arte do encaixe na Ribeira Sacra?

Diría que, aínda que eu levo máis de 30 anos palillando, estamos no principio. Aprendemos as técnicas do encaixe de xeito caseiro, pero levamos anos participando en encontros e queremos comezar a expoñer. Agardo que o encontro de palilleiras que organizamos hai unhas semanas en Monforte anime a máis xente a participar.

A ese encontro asistiron máis de 400 persoas. Fixo que a xente se interesara máis polo encaixe?

Todavía non, pero con tempo e paciencia estou convencida de que iremos cara a adiante. Na asociación damos clase de palillo. Comezaremos en outubro.

Cantas palilleiras hai na Ribeira Sacra actualmente?

Na asociación somos agora 26 persoas. Algunha xente que aprendeu hai anos, pero deixouno. A ver se podemos relanzar a nosa actividade.

Teñen previsto organizar ou participar en máis encontros de palilleiras coma o de Monforte?

O 1 de outubro iremos a Xove e o 16 do mes que vén, ao Grove. Somos de ir mes a mes, sen planificar moi a longo prazo. En Monforte, cun encontro anual é suficiente. Volveremos organizalo o vindeiro ano e queremos que sexa sempre na mesma data, o primeiro sábado de setembro

Como animaría a alguén para que aprenda a palillar?

Non é fácil comezar, a verdade. Palillar é complicado, pero non imposible. Que ninguén pense que é unha actividade reservada a persoas elixidas. Unha vez aprendes os movementos e te afás aos palillos queres facer pezas máis grandes e complexas. Ademais, moita xente que ten artrose coméntame que facer encaixes lle vén moi ben para mover mellor os dedos. Por outra banda, cando palillas precisas estar moi concentrada só no que estás facendo, así que é moi satisfactorio.

E o encaixe da Ribeira Sacra ten algunha particularidade respecto aos que se fan noutros sitios?

Non temos ningunha. Seguimos o encaixe tradicional galego. Iso non quita que se nos gusta o picado de Flandes, o encaixe ruso ou o de Castela, que teñen particularidades moi distintas ao de Galicia, o fagamos tamén. Nós palillamos por riba dun picado que ten a marca dos alfinetes. Sería imposible facelo a ollo.

Por que os ignorantes coma min relacionamos sempre o encaixe coa costa e non co interior?

Porque o máis tradicional é o que se fai en Camariñas ou en sitios coma Muxía ou Vimianzo, onde palillan dende hai moitos anos e mantiveron o xeito de facelo. A causa pode estar en que alí as mulleres, igual que os homes eran mariñeiros, facíano coma un traballo e vendían os encaixes, que mesmo chegaban a América. Se ata se di que no Titanic había encaixe de Camariñas... Na Galicia interior era unha actividade relacionada sobre todo coas mulleres de casas ricas, que facían encaixe só para adornar a roupa interior das vivendas. As labregas non palillaban. É certo que nalgunha casa en concreto mantívose e poden verse encaixes, pero o costume perdeuse.