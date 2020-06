El Sergas replica al PSOE que en el centro de salud de Monforte "non se suprimiu ningunha praza"

La Consellería de Sanidade ha salido al paso de las acusaciones de "dejadez" respecto al centro de salud de Monforte realizadas por el alcalde de la localidad, José Tomé, y la secretaria provincial del PSOE en Lugo, Patricia Otero, con un comunicado en el que asegura que las afirmaciones realizadas "non se axustan á realidade e só buscan confundir e xerar malestar entre a poboación". El Sergas defiende en su escrito el plan de modernización de la Atención Primaria llevado a cabo por la Xunta y asegura que en el ambulatorio monfortino "non se suprimiu ningunha praza sendo, ademais, un dos centros de saúde mais grandes da provincia e con mais dotación de persoal".

El regidor y Otero afirmaron que el centro de Monforte cuenta con cuatro bajas sanitarias sin cubrir desde hace meses, tres de médicos y un ATS. Además, denunciaron que en el Ayuntamiento de Quiroga y en O Saviñao la asistencia pediátrica solo se realiza dos veces a la semana.Tomé incluso habló de "discriminación" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a la comarca de Monforte de Lemos. "Somos la segunda población más grande de la provincia de Lugo, con casi 19.000 habitantes, merecemos una atención primaria pública, gratuita y de calidad, sin recortes como hizo amortizando tres plazas de médico y una de ATS", manifestó el alcalde.

Al respecto de la atención pediátrica, el Sergas asegura que "a súa estruturación non variou" y sigue siendo la misma de los últimos años. Además, precisa que "todas as prazas están cubertas". En esa línea, asegura que el Servizo Galego de Saúde cubre siempre, en la medida de sus posibilidades, las bajas que se producen. "Todas as baixas de longa duración cúbrense segundo as posibilidades de contratación que hai, sempre que haxa persoal substituto nas listas de contratación", sostiene en su escrito de respuesta al PSOE.

En concreto, sostiene que "de las tres bajas" existentes, dos están cubiertas a tiempo completo y otra "presencialmente cuando se puede, y cuando no es posible con intersustituciones". Se trata de un centro muy grande, que atiende a unas 18.000 personas y cuenta con 12 médicos , tres pediatras y 15 ATS, entre otros efectivos.

"As substitucións realízanse sempre en función das necesidades e das posibilidades de substitutos que hai en cada momento", insiste, y enmarca la denuncia de los socialistas en una estrategia "exclusivamente partidista e electoral". Así, les acusa de recorrer la provincia realizando las mismas afirmaciones "catastrofistas" en todos los concellos.

Frente a sus acusaciones, sostienen que el Sergas aumentó plazas de distintas categorías en Atención Primaria, incluidos facultativos y personal de enfermería, entre otros. "Na provincia de Lugo o aumento de persoal foi nestes últimos meses o maior dos últimos anos. Ademais, renováronse os equipamentos informáticos e dotouse de novos medios diagnósticos aos centros de saúde da comarca, como desfibriladores, electrocardiógrafos, espirómetros, ecógrafos...; desenvolveuse e potenciouse a consulta telefónica e as interconsultas, entre outras melloras que non teñen paragón con anos precedentes", concluye.