El Sergas efectuará el lunes nuevas PCR en el centro de mayores de Chantada

El brote de coronavirus en la residencia Domus VI de Chantada que afecta a seis usuarios y a dos trabajadores del centro está controlado, pues a día de ayer no se registraron más casos. Se destacó el hecho de que todos los afectados son asintomáticos y no han transmitido la enfermedad. No obstante, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha programado para este lunes la realización de pruebas PCR a todos los residentes y empleados del centro para conocer cómo evoluciona este brote, el primero que se da en una residencia de mayores de Galicia en los últimos 15 días.

Este diario pudo saber que en esta residencia están sorprendidos por tal circunstancia al estar todos los mayores inmunizados, al igual que los cuidadores, la mayoría con al menos una dosis de la vacuna.

El hecho de que no muestren síntomas graves de la enfermedad ha supuesto que todos, tanto residentes como familiares, así como los trabajadores de la residencia chantadesa, se muestren tranquilos ante esta incidencia. Están convencidos de que las pruebas serológicas que les realizarán dentro de dos días demostrarán que el caso no pasará más allá de anecdótico, pues todos insisten en que los mayores no demuestran ninguna manifestación reveladora de padecer la enfermedad.

Las residencias gallegas estaban hasta el jueves libres de covid-19 desde que el pasado día 16 fuese dado de alta un trabajador.

Finalmente se rompió una dinámica que era la mejor en las residencias de Galicia desde julio del año pasado. Entonces se encadenaron igualmente varios días sin notificar ni un solo caso entre usuarios o trabajadores.

Los casos activos experimentaron un ligero repunte en la provincia de Lugo, aunque la presión asistencial se mantienen con 15 ingresados en la provincia.