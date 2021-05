ES EL SEGUNDO REGIDOR de la Ribeira Sacra con más años al frente de una alcaldía, Entró con casi 30 y en la actualidad tiene cerca de 64. Asegura que este es el momento de jubilarse, sobre todo por las secuelas que le dejó un grave accidente.

¿Cansado o con fuerzas para seguir al frente del Ayuntamiento quirogués?

Tengo clarísimo que este será mi último mandato. Trabajaré con todas mis fuerzas los dos años que quedan hasta las próximas elecciones, pero la decisión de jubilarme laboralmente y políticamente está tomada.

Dijo lo mismo en una entrevista a este diario publicada en 2015 y repitió cuatro años después.

En aquel momento lo tenía decidido, pero Alberto Núñez Feijóo vio la entrevista y se puso en contacto con José Manuel Barreiro, quien me llamó y me pidió que siguiese. Había un problema grande dentro del PP, como algunos que pensaban que era un alcalducho y otros que analizando las circunstancias vieron que no me podía ir. Opte por la responsabilidad y acepté seguir cuando estos últimos me lo pidieron.

¿Hay un relevo sólido al frente de la agrupación local del PP de Quiroga?

Sí. Hay personas con capacidad suficiente para darme el necesario relevo y llevar adelante el proyecto de municipio que se emprendió hace 34 años. Quiroga no se parece en nada a lo que era hace tres décadas y, si todo se desarrolla según lo planeado, habrá una evolución económica y social muy importante.

¿Puede ser la exconcejala y actual senadora Rosa Arza su sustituta?

Puede, pero no es la única opción. Hay otras muchas personas tan validas como ella.

Ha anunciado que renuncia a su dedicación exclusiva, a esos 42.000 euros anuales, y que ahora quiere que se repartan entre todos los concejales. ¿Por qué?

Tuve un grave accidente del que aún me estoy recuperando, que me dejó importantes secuelas. Estoy tramitando mi jubilación como enfermero que siempre fui. La alcaldía es conyuntural, pero mi trabajo de toda la vida, no. Por todo, esa dedicación exclusiva debía repartirse entre toda la corporación pues, insisto, yo viviré de mi jubilación.

No sé si le resultará incómodo hablar de su relación con el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y de la reiterada negativa a recibirlo.

Con Tomé siempre me lleve magníficamente, pero hace dos años se rompieron esas buenas relaciones por motivos que desconozco. Quería hablar con él para explicarle el proyecto de construcción de un cementerio civil en Quiroga, para buscar el apoyo económico del organismo provincial. Ayer, finalmente, fui recibido en la Diputación. No fue Tomé quien me atendió, pero sí el secretario general de este organismo y la diputada Pilar García Porto. Estoy muy satisfecho por el encuentro.

¿Pero, cual era el problema. A que venía su enfado hasta ayer?

El motivo de mi cabreo era que no me recibiesen para pedir ayuda a un proyecto vital para Quiroga. Siempre fui de los que creen en el respeto institucional, en la necesidad de que las instituciones dialoguen, se entiendan, y busquen puntos de encuentro.

Dejemos las cuestiones políticas. Me gustaría que hiciese balance de los dos años que la comarca, Montañas do Courel, es geoparque mundial de la Unesco.

La pandemia nos ha limitado mucho. Ha sido un año, el último, perdido para la proyección turística de la zona. Espero que esto pase pronto y podamos despegar, comenzar a ver resultados de tal título. Por otro lado, lamento que estos dos años no se hubiesen aprovechado para preparar infraestructuras.

¿Qué carencias tienen?

Quiroga está a la altura de lo que se demanda. Disponemos de dos museos, uno etnográfico y otro geológico, de alto valor. Asimismo, la iniciativa privada promueve la apertura de dos establecimientos hoteleros en la villa. Por el contrario, no veo la misma implicación por parte de los ayuntamientos de O Courel y Ribas de Sil. Tienen que mojarse mucho más y entender que es necesaria una mayor logística para tener todo preparado para cuando volvamos a la normalidad. Quiroga no puede tirar sola de este carro.

Antes de acabar esta entrevista, ¿no quiere decir nada de su lucha para lograr una denominación de origen para el aceite de Quiroga?

Es una batalla en la que llevo muchos años con varios frentes abiertos. Creo que la consecución del sello de calidad está encauzado, por lo que espero sea una realidad antes de que finalice este mandato. No es una cuestión política, sino de simple calidad.