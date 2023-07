José Ramón López Roxo comezou a xogar aos dardos en 2018 por diversión. Despois, foi clasificando para os campionatos galegos e nacionais, pero o seu obxectivo sempre foi pasar un bo rato. Con esa mesa intención viaxará a un torneo en Seúl cos seus compañeiros do equipo do Bar París de Monforte.

Como xurdiu a oportunidade de participar nun evento internacional como este?

Clasificámonos hai case catro anos, no Campionato de España celebrado en outubro de 2019 na Coruña. Ao chegar a pandemia paralizouse todo e agora, que xa non é necesaria nin a proba PCR, decidimos ir. Somos conscientes de que é unha grande oportunidade que quizais non volva, así que queremos aproveitala e vivir a experiencia ao máximo.

Con que expectativas viaxades cara a Seúl?

Xogaremos en individual, por parellas e por equipos ante centos e centos de participantes de todo o mundo, polo que a esixencia está polas nubes. No meu caso, aínda que dende que tiven a filla xogo menos, vou coa intención de divertirme, por suposto, pero tamén de intentar obter bos resultados.

Que máis lle acompañará no equipo de Monforte?

Algúns dos amigos cos que xogo habitualmente, que son Dani Vázquez, Dani Pérez ‘Catalán’ e o

meu irmán Miguel Ángel López ‘Piplus’. Adoitamos adestrar no Bar París.

Cal é o voso plan de viaxe? Aproveitaredes para visitar a cidade?

Estaremos alí do 11 ao 18 de xullo e chegaremos tras unha longa viaxe de 16 horas. Sairemos de Madrid cara a Doha e dende alí a Seúl. A Federación paga a viaxe e a estancia. Polo que teño entendido, todos os de España estaremos no mesmo hotel. Ademais, temos acceso a visitas guiadas para coñecer a cidade.

É a súa primeira vez nun campionato así?

Non, xa fora a Las Vegas en 2012, onde é todo máis barato do que din. Alí ganara ao High Score en individual e na modalidade por parellas non puidemos participar ao perder o voo. Nesta ocasión déronnos a elixir de novo e escollemos Seúl para coñecer un lugar diferente.

Estades participando nalgunha outra competición?

Si, estamos xogando a liga galega. Na competición de Radikal clasificamos para o galego, a de Phoenix vai comezar e a de Connecticut xa a disputamos.

Con que quedaría dos 15 anos que leva xogando aos dardos a tan bo nivel?

Téñoo claro! Coa xente que fun coñecendo e todos os amigos que fixen, iso é o que levas. Despois hai centos de experiencias e anécdotas, a maioría delas moi divertidas. Tamén quedo coas moitas viaxes que fixemos aos diferentes campionatos.

Cal diría que é a chave nunha disciplina como os dardos?

O principal para ser bo é ter confianza, nin máis nin menos. Se estás convencido que lle vas dar, ao final dáslle. Cos adestramentos obtés práctica, que é moi importante, e tamén che permiten ir deseñando a túa estratexia para cada un dos diferentes tipos de xogo. Pero nos dardos o 80% está na cabeza.