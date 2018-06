Un septuagenario lucense acepta dos años por ofrecer 20 euros a una niña por dejarse "tocar"

Un vecino de Monforte de Lemos de 77 años, M.L.R.R., ha aceptado dos años de prisión por un delito de corrupción de menores por invitar, en un parque de la localidad monfortina, a una niña de nueve años a ir a su casa y dejarse "tocar" a cambio de 20 euros.

La Fiscalía y el abogado del procesado han llegado a un acuerdo de conformidad, al aceptar el septuagenario los hechos durante una breve vista que tuvo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

El hombre, que probablemente no entrará en prisión dada su avanzada edad, ha manifestado a los medios antes de entrar en el juicio que desconocía a qué iba y dijo que se había enterado por el abogado. "No, no sabía nada, no tengo ni idea de nada", ha dicho, para añadir que se consideraba "inocente de todo" aunque posteriormente, ante el tribunal, ha admitido los hechos.

El procesado ha confesado que "no" estaba "bien", desde "hace tiempo" con problemas de "cabeza y en el pulmón". "Vine hoy porque no me llamó el médico de Monforte, del hospital, porque si me llega a llamar ya no venía", ha puntualizado, al tiempo que ha concretado que vive "solo" en Monforte, y que tiene sobrinos en Ourense y en O Courel.

Según el relato de hechos de la Fiscalía, el procesado el 14 de julio de 2016 llamó "guapa" a una menor y, al día siguiente le dijo: "Vente a mi casa, te doy veinte euros y dejas que te toque". Posteriormente, el 18 de julio le reiteró a la pequeña, "guapa, ¿quieres los veinte euros?".

El septuagenario, además de los dos años de prisión que aceptó, tendrá otros dos años de libertad vigilada, sin que pueda aproximarse a la menor a la que intimidó.