La séptima reserva de la biosfera en Galicia

La candidatura a Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel ha recorrido un largo camino hasta su reconocimiento final. Un camino no exento de obstáculos y cuyo desenlace conoceremos el próximo mes de junio cuando se den a conocer -desde la capital de Nigeria- las nuevas Reservas de la Biosfera seleccionadas en todo el mundo.

Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel parte como único territorio en representación de España, un aval a toda la rigurosidad del trabajo realizado desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ya que el resto de las propuestas presentadas no superaron el dictamen del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera, órgano consultivo responsable de evaluar las candidaturas y deliberar sobre cuáles merecen seguir la tramitación.

Este proyecto es fruto de un largo y minucioso trabajo liderado por la Xunta, pero en el que también han participado numerosas personas, colectivos e instituciones que se han implicado al máximo para conseguir el desarrollo sostenible de un territorio que alberga un patrimonio natural y cultural tan valioso.

En concreto, concellos, grupos de desarrollo rural, universidades, sector turístico y otros colectivos tuvieron ocasión desde el inicio de participar activamente y hacer sus contribuciones a la propuesta durante los dos años que duró su tramitación. Se trata, por lo tanto, de un documento serio y riguroso, que viene avalado por un gran consenso previo, como demuestran los escritos emitidos por 41 entidades públicas para mostrar su apoyo formal a la candidatura o el hecho de que en el período de participación pública tan solo se hayan recibido nueve alegaciones.

Respaldo económico

Además, con el fin de concretar las actuaciones a desarrollar en esta zona cuando se obtenga previsiblemente la declaración de reserva de la biosfera, la candidatura incorpora su propio plan de gestión, con una inversión estimada en diez años de 4,5 millones de euros.

Un plan que se enmarca a su vez dentro del llamado Plan de Acción Estratégico para la Ribeira Sacra, que contempla el desarrollo de diez actuaciones ambientales y de ordenación del medio físico y que cuenta con un presupuesto total de 3,5 millones de euros. La apuesta de la Xunta no sólo se ve en el apoyo formal de la candidatura, sino también en el respaldo económico necesario para que se haga realidad.

El espacio conformado por Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel aglutina a un total de 23 municipios -18 de la provincia de Lugo y otros cinco de Ourense- con un alto valor paisajístico y cultural en común, unidos por su apuesta por un desarrollo sostenible basado en las prácticas tradicionales. Los concellos incluidos en la parte lucense son: A Pobra de Brollón, Bóveda, Carballedo, Chantada, Folgoso do Courel, Monforte de Lemos, O Incio, O Saviñao, Paradela, Pantón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Samos, Sarria, Sober, Taboada y Triacastela. Los cinco concellos ourensanos son: A Teixeira, A Peroxa, Castro Caldelas, Nogueira de Ramuín y Parada de Sil.

Se trata de un territorio de excepcional valor y riqueza por sus componentes ambientales, paisajísticos y culturales, como demuestra su reciente declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

De hecho, la zona propuesta como futura reserva de la biosfera abarca espacios Red Natura 2000 tan importantes como el ZEC Os Ancares-O Courel, el ZEC Río Cabe, ZEC Monte Faro, el ZEC Pena Veidosa, o el ZEC Canón do Sil, el Enil Río Loio-Ruxidoira y el Monumento Natural Campodoia-Leixazós.

Triple reconocimiento

En este sentido, si la candidatura supera todos los requisitos exigidos por la Unesco, este territorio estaría en disposición de obtener un triple reconocimiento por parte del organismo internacional. Hace falta recordar que desde abril de 2019 las Montañas del Courel están declaradas como Xeoparque, convirtiéndose así en el primer espacio natural con esta denominación en Galicia. Además, la Consellería de Cultura trabaja en una iniciativa para promover el reconocimiento de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda trabaja en su propio paquete de medidas para reforzar la candidatura de la Ribeira Sacra ante la Unesco y multiplicar de esta forma sus opciones de ser declarada Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad.

Si la candidatura supera el filtro del consejo de coordinación del programa, el territorio conformado por Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel se convertirá en la séptima reserva de la biosfera de Galicia, uno de los reconocimientos de carácter internacional más importantes en relación con la conservación y el uso sostenible del patrimonio.

Con su incorporación, la extensión en Galicia con la catalogación de reserva de la biosfera se incrementaría hasta llegar al 34% del territorio, y el 42% de la superficie gallega quedaría amparada bajo alguna figura de protección, de ahí la importancia de esta candidatura de cara a afianzar el reconocimiento internacional del patrimonio natural de la comunidad.

Red de reservas

La red de reservas de la Biosfera de Galicia tiene en las provincias de Lugo y Ourense su principal protagonismo. Estas son las seis reservas actuales: Reserva de Biosfera Terras do Miño (Lugo), Reserva de Biosfera Área de Allariz (Ourense), Reserva de Biosfera Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), Reserva de Biosfera O Río Eo, Oscos e Terras do Burón (Lugo), Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xurés-Gerês (Ourense y Portugal), y Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (A Coruña).



Cronograma



Dos años de trabajo desde la Consellería de Medio Ambiente

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lideró desde el principio la candidatura a Reserva de la Biosfera de Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, recabando apoyos y movilizando todos los medios a su alcance para lograr su proclamación



Primera propuesta

A principios de 2019 la Consellería de Medio Ambiente impulsa los primeros trabajos técnicos con la colaboración del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) de la Universidade de Santiago y de la Fundación Juana de Vega.



Acuerdo entre provincias

En el mes de marzo de 2019 se producen las primeras reuniones de participación con responsables políticos y técnicos de las Diputaciones de Lugo y Ourense. Posteriormente continúan los encuentros con los representantes de los 23 concellos afectados de las dos provincias.



Un proyecto de todos

Las reuniones se extienden al resto de la base social de los municipios implicados y se busca el respaldo de entidades agrícolas, ganaderas y forestales, denominaciones de origen, grupos de desarrollo rural, caza-pesca, representantes del turismo, órdenes religiosas y clero, asociaciones empresariales, sociales y cuturales.



Presentación de la candidatura

Esta fase concluyó el 7 de agosto de 2019 con la presentación oficial de la candidatura por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ante un nutrido grupo de personas y representantes de entidades tanto del área de la Reserva de la Biosfera, como de otros territorios de Galicia, en la que participaron miembros del Consejo Científico y del Consejo de Gestores del Comité Español del Programa Hombre & Biosfera.



Información pública

Con esta reunión se inicia el procedimiento de información pública, cuya publicación oficial se realizó a través del Diario Oficial de Galicia el 9 de agosto de 2019.



Consejo Científico

Finalizado el proceso de información pública la documentación para optar a la declaración de Reserva de la Biosfera fue remitida a la Secretaría del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera integrada en el organismo autónomo de Parques Nacionales. La Secretaría, siguiendo el procedimiento habitual, remitió la documentación al Consejo Científico del Comité Español.



Informe positivo

El 18 de julio de 2020 el Consejo Científico emite por unanimidad un informe positivo a la candidatura. Posteriormente el 18 de noviembre el pleno del Comité Español del Programa Hombre & Biosfera, ratifica dicha decisión y acuerda tramitar ante la UNESCO la propuesta de declaración de Reserva de Biosfera de la Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.



Comité Internacional

La documentación y los informes del Comité Español son trasladados al Comité Internacional de Coordinación del MAB (Man and Biosphere) por sus siglas en inglés, que es el órgano rector del Programa.



Respaldo científico

Antes da decisión del Comité Internacional de Coordinación, un órgano consultivo del Programa MAB, el Comité Consultivo Internacional para las Reservas de Biosfera analiza la documentación y emite un informe recomendando o no la declaración de la nueva Reserva.



El momento de la verdad

Este órgano consultivo se reunió en París entre el 8 y el 12 de marzo, pero sus deliberaciones no son públicas. Son trasladadas al Comité Internacional de Coordinación que se reunirá en el mes de junio en Abuya (Nigeria) para dar a conocer las nuevas Reservas de la Biosfera.



Entrada en vigor

Tras la declaración del Comité Internacional, y de ser considerada positivamente la propuesta, la declaración de Reserva de la Biosfera entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, al ser una nueva área protegido por un organismo internacional.