"Sentiámolo ladrar e non podíamos facer nada, pensamos que morría"

Ha pasado el susto, pero José Manuel López Fernández y su esposa todavía se recuperan tras el mal trago del pasado fin de semana. Su perro, Toby, permaneció dos días atrapado entre dos grandes piedras en una zona de muy difícil acceso de la parroquia chantadesa de Nogueira. Fue rescatado por los bomberos tras un complejo operativo.

"Sentiamos ladrar o can dende a casa e non podiamos facer nada por el, porque non nos era posible chegar ata onde estaba. Pensamos que morría alí, de fame ou de sede. Mesmo os bombeiros chegaron a dicirnos que se cadra ese era o seu destino", indicó.

Toby es un perro de caza que tiene alrededor de cinco años. "Está no seu mellor momento, moi ben e con boa saúde. É un can moi bo para o monte e témoslle un cariño especial", destacó este vecino de Nogueira, contento de que el perro vuelva a estar en casa, a salvo y sin problemas.

La Policía Local informó a los bomberos de lo que sucedía la mañana del pasado sábado. Se cree que el perro seguía el rastro de algún otro animal que se metió por un pasadizo estrecho, entre dos rocas de gran tamaño. Ni encontró la salida ni podía volver atrás, por lo que quedó atrapado.

La orografía dificultó las tareas. Además de los bomberos y los agentes municipales, en el lugar trabajó diverso personal de Medio Rural. Primero probaron sin éxito a picar las piedras con diferentes utensilios, como martillos, cinceles y radiales.

No era posible movilizar hasta el lugar otro tipo de máquinas más grandes por no contar con los accesos adecuados. El sábado por la noche se dio por finiquitada la primera jornada de rescate y al día siguiente, el operativo regresó al lugar de los hechos para volver a intentarlo.

La clave estuvo en unos cojines elevadores de alta presión, en concreto cuatro. Suelen emplearse para ascender elementos rígidos en espacios reducidos debido a que su potencia máxima actúa sobre una superficie altamente concentrada. En este caso, cada uno tenía una capacidad máxima para mover 70 toneladas.

Fueron abriendo hueco con los cojines y también por medio de cuñas, para garantizar que se ampliase el espacio entre las piedras de tal forma que fuese suficiente para que Toby saliese, como finalmente sucedió.