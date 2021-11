La Semana de la Ciencia y la Tecnología del CSIC tendrá parada en Monforte

La Delegación del CSIC en Galicia celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología con actividades en Pontevedra, Santiago de Compostela y Monforte.

Las actividades las llevarán a cabo la Delegación del CSIC en Galicia, la Misión Biológica de Galicia (MBG), el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS), la Unidad de Cultura Científica del CSIC (UCC) y el Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC (IIM).

Monforte de Lemos

El 26 de noviembre a las 17:00 horas se inaugurará en la Casa da Cultura de Monforte de Lemos la exposición Os nosos castelos da Ribeira Sacra: Monforte de Lemos. En el mismo acto se entregarán los premios al concurso de dibujo sobre dicho castillo y se hará una disertación a cargo del coordinador del CSIC en Galicia, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.

Pontevedra

Además, esta semana la MBG expondrá en el Liceo Casino de Pontevedra los finalistas del concurso escolar de dibujo Pueden enfermar las plantas?. Se expondrán 260 dibujos de 19 centros educativos distintos hasta el viernes 26, día en que se entregarán los premios a las 19:30 horas.

También en el liceo, el 24 de noviembre, a las 17:30, la Misión Biológica programará la mesa redonda Frutas y Verduras, ya que el 2021 es el Año Internacional de estos alimentos.

El 27 de noviembre habrá talleres y charlas para el público general a partir de las 11:30 en el espacio Culturgal, que se celebra en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Las actividades desarrolladas por la UCC son: A linguaxe das plantas, Microorganismos: heroes ou malvados, O millo: do gran dos deuses ao pan do millo y En que se parecen as lentellas e os cacahuetes?.

Ese mismo día estará la UCC en la VIII Campaña de Recogida de dientes del Ratón Pérez, también en Culturgal. Esta iniciativa busca recoger el máximo número de dientes de leche para ampliar la colección del Centro Nacional de la Investigación sobre la Evolución Humana (Cniegh).

Santiago de Compostela

El 23 de noviembre el personal del centro impartirá el taller de heráldica para el alumnado en el CEIP Plurilingüe Os Tilos, en Teo.

Además, el 23 y 24 de noviembre el IEGPS hará en su sede una actividad para el público general llamada En el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, el Sabio.

Por otra parte, el Instituto de Investigacións Mariñas, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia, harán un debate online el 26 de noviembre bajo el título Sete décadas navegando pola investigación mariña en Galicia. El evento, que será a las 12 del mediodía a través del canal de Youtube del centro, se enmarca en la conmemoración del 70 aniversario del Instituto de Investigaciones Pesqueras del CSIC.