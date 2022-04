Segundo fallo en favor del Concello por la urbanización de la zona C de Monforte

El Ayuntamiento de Monforte dio a conocer una segunda sentencia a su favor respecto a las obras de urbanización que se están acometiendo en la denominada zona C, entre la Rúa Rof Codina y el barrio de Cobas. En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Lugo ha desestimado la solicitud de una familia, los Conde, de que se suspendiesen las actuaciones, alegando que estas carecen del necesario proyecto de urbanización previo.

Hace unas semanas, el mismo juzgado ya dio la razón al Ayuntamiento frente a otro recurso, el de la empresa Construcciones y Contratas Sánchez, con una parcela en este área. La alegación de la compañía era que la intervención y la dotación de servicios en la zona C suponía un "perjuicio irreparable" y causa "daños de imposible y muy difícil reparación".

"É a segunda sentencia en menos dun mes que falla a favor do Concello, o que confirma que estamos actuando de acordo coa legalidade", valoró el alcalde monfortino, José Tomé.

EL FALLO. En el auto, el Contencioso Administrativo número dos de Lugo recoge la defensa de los representantes legales del Ayuntamiento al manifestar que sí existe un expediente previo al comienzo de las obras "con todos los informes favorables a dicho proyecto de urbanización, así como el acto expreso de dicho proyecto".

Este documento anterior al comienzo de los trabajos data, según comunicó la administración municipal, del 9 de septiembre del año pasado. Entonces se selló un acuerdo municipal tras la emisión de unos informes que constan en el expediente, el cual deja constancia de la aprobación del Proyecto de Urbanización y dotación de servicios de la Zona C definida en NSP de Monforte de Lemos", redactado en julio de 2021 por Monsa Urbanismo.

Tomé se mostró muy satisfecho con una resolución "que nos permite seguir adiante co proceso construtivo que iniciamos a mediados do pasado mes de febreiro para urbanizar e dotar de servizos a zona C". El alcalde de Monforte aseguró que este proyecto "cambiará a fisionomía da nosa cidade".