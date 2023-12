Segunda protesta en un mes por la situación del centro de salud chantadés

Cientos de personas se concentraron este sábado en Chantada para protestar por la situación que se vive en el centro de salud. La plataforma Chantada Quere Sanidade fue la impulsora de esta manifestación, la segunda en apenas un mes y ambas con importante éxito de asistencia.

La principal reivindicación tiene que ver con la cobertura. Desde la plataforma denuncian que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) no cubre las jubilaciones, bajas y vacaciones del personal, lo que desemboca en "sanitarios desbordados, pacientes que esperan citas de Atención Primaria durante semanas, cancelacións ou pacientes que acoden ao centro e infórmanos que o seu médico ou enfermeiro de referencia non está e non serán atendidos".

La preocupación es alta. "Os veciños de Chantada entenden que esta situación non pode continuar", indicaron durante la manifestación algunos de los organizadores. La plataforma advierte que una atención sanitaria deficiente "tarde ou cedo afectará á saúde xeral da poboación".

En Chantada Quere Sanidade no descartan otras movilizaciones en el futuro si esta circunstancia, que calificaron de "desleixo", no mejora próximamente.

A la concentración acudieron vecinos de Chantada y Carballedo. Igualmente se personaron integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública (Pladesapu) de Monforte y representantes de formaciones políticas como Por Chantada, el PSOE o el BNG.

Dificultades. Desde el Sergas han manifestado que intentan siempre cubrir cualquier vacante con los médicos que se encuentran disponibles, pero afirman que las listas de contratación carecen de facultativos.

El organismo que gestiona la sanidad pública en Galicia ha destacado que ante esta situación, apuestan por cubrir las diferentes ausencias que se producen con intersustituciones y demás fórmulas cuyo objetivo es garantizar una asistencia sanitaria de la mayor calidad posible.