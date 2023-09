El sector del vino genera 25 millones de euros y da empleo a 626 personas

La fundación Juana de Vega acaba de publicar un informe sectorial en el que hace una estimación del impacto socioeconómico de las denominaciones de origen vitivinícolas de Galicia en sus respectivos territorios. En el caso de la Ribeira Sacra, el estudio dice que el valor económico de la producción de vino (los datos son de 2018) asciende a 25 millones de euros (9,7% de las D.O. gallegas) y que acerca un valor añadido bruto de 15,9 millones, además de dar empleo directo a 626 personas.

La fundación señala que "no caso da Ribeira Sacra, o estudo apunta que as estimacións deben tomarse con cautela, posto que indican o peso económico máis baixo das D.O. galegas (1,3% do PIB) e en cambio destaca un notable peso en termos sociais (4,1% do emprego).

Y es que el informe de Juana de Vega quiere poner sobre la mesa la contribución macroeconómica generada por las explotaciones vitícolas y las bodegas a través de tres variables: producción, valor añadido bruto y empleo haciendo hincapié en la aportación a la economía de sus respectivos territorios.

Globalmente, las denominaciones vitivinícolas de Galicia acercan, de media, el 1,9% del PIB de sus territorios y el 2,1% del empleo, lo que en cifras absolutas supone un valor de la producción de 258,4 millones de euros, un valor añadido bruto de 163,9 millones de euros y 2.858 puestos de trabajo directos.

Los datos analizados destacan que el impacto de las D.O. en las economías locales sería mucho mayor si se tuviesen en cuenta otras variables, como la provisión de insumos, como los relacionados con el transporte, la comercialización y la distribución final, o los efectos sobre la hostelería y el turismo.

La producción de vino en Galicia es "moi inferior" a la demanda interna, lo que deriva en "elevadas importacións netas". Así lo pone de relieve el informe publicado por la fundación Juana de Vega, que indica que el consumo de caldos en la comunidad multiplica aproximadamente por 1,3 la producción interna.

Ventas

En torno al 60% del valor de la producción de vino en Galicia corresponde a ventas fuera de la comunidad -hacia otros puntos de España o mercados internacionales-, que se ven superadas por las compras al resto del país, en buena medida de vinos de mesa con precios más bajos.

Existe, por lo tanto, un déficit comercial: lo pagado por las importaciones superaba en 67 millones de euros lo obtenido por las exportaciones en 2018. Es el último ejercicio que analiza el estudio, que alude, con todo, a la "continua e notable mellora rexistrada neste saldo comercial ao longo do último decenio", en el que las exportaciones gallegas de caldos "máis que se duplicaron" mientras se redujeron las compras fuera de la comunidad un 17% en el periodo 2008-2018.

El informe ha sido elaborado por Edelmiro López, profesor de Economía Aplicada de la USC; el director de la fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade; el director del área de investigación e innovación de la fundación, Alfonso Ribas Álvarez; y Ángela Fernández Piñeiro, ingeniera agrónoma y técnica de proyectos.