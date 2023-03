El secreto mejor guardado de Ribas de Sil

"En España, un hogar familiar se rehabilita con un principio: no dañarlo". Así titula el prestigioso The New York Times un amplísimo reportaje sobre Pazo de la Cuesta, una propiedad de unas 40 hectáreas situada en San Clodio de Ribas de Sil cuya principal singularidad es que alberga la que, según ellos mismos afirman, es la bodega familiar más antigua de Galicia, con documentos que hacen referencia a ella en 1416, aunque el CSIC apunta a un documento posterior, de 1608. En cualquier caso, sí tendría más años que la bodega Casa Moreiras de Pantón, que también se autodenomina la bodega más antigua de Galicia al nacer en 1692.

Disputas aparte, lo que llamó la atención del rotativo norteamericano no fue ninguna fecha, sino el proceso de restauración que se está llevando a cabo del lugar a cargo de Manuel Bellod Álvarez de Lorenzana, que representa la decimocuarta generación de propietarios del pazo.

Bellod y su esposo estadounidense, Hamilton South, ambos de 58 años, dividen su tiempo entre una granja de Connecticut del siglo XVIII, un ático Art Deco en Manhattan y una casa de los años 70 en Marbella, la ciudad donde Bellod, que nació en Madrid, pasó gran parte de su infancia, explica The New York Times. Pianista clásico de formación, Bellod se retiró de la banca de inversión en 2015 y desde entonces estudió matemáticas y aprendió sobre vino.

Escaleras del interior. EP

Aunque heredó la propiedad de Ribas de Sil de su padre en 1998, la obvió hasta que en 2015 decidió lanzarse a su recuperación, relata el rotativo yankee. Un proceso que incluyó abrir una bodega: Pazo de la Cuesta. Injertó variedades de herencia local, incluidas las uvas godello blancas y la mencía tradicional. Junto a la parte vitivinícola está la recuperación de la antigua cochera, el horno de leña, el molino o los ingenios de agua de la red hidráulica, así como el jardín, que incluye cepas bicentenarias, frutales y olivos.

50 habitaciones

La propiedad cuenta del siglo XV fue pasando de generación en generación hasta que, a mediados del XIX, don Manuel Batanero Montenegro y su esposa, doña Pastoriza Flórez de Losada y Quiroga, decidieron la renovación de la antigua casa solariega para convertirla en el actual pazo. Eran los tatarabuelos de Manuel Bellod, que ahora quiere conservar esa esencia en la restauración que acomete.

Un trabajo duro viendo el estado en el que se encontraba, como él mismo admite en The New York Times. Cuando los padres de Bellod reabrieron el pazo a mediados de la década de 1970, después de casi cuatro décadas de desocupación tras la Guerra Civil, era "como la casa embrujada", relata. Llena de moscas muertas y artículos de tocador de los años 30. Él y sus hermanos tenían "miedo de salir de las habitaciones".

Vista general del Pazo. EP

Su padre, arquitecto, limpió las cosas y reparó cosas, además de incorporar piezas de decoración y mobiliario. Y el pazo fue poco a poco cobrando vida, la que ahora le dan algunos hermanos de Manuel Bellod y sus sobrinos, que cada vez pasan ahí más tiempo.

¿Y el vino? El año pasado sacó al mercado las primeras 50.000 botellas de sus nuevos vinos prémium Pazo de La Cuesta. Y prepara más cosas, como abrir algunas habitaciones al enoturismo.