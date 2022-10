El secreto de la longevidad

Guillermina Rodríguez es una de las participantes en un programa impulsado por la Fundación Matrix para conocer las inquietudes de los mayores, saber cómo viven y trasladar a los ayuntamientos propuestas de mejora en los servicios. Lo hacen a través de encuestas realizadas en los propios hogares durante una semana.

Esta octogenaria vecina de Sober -vive en A Sobreira, parroquia de Gundivós, aunque es natural de Amandi- ha recibido en su casa a Verónica González, desplazada desde Vigo para hacerle la encuesta.

"El objetivo es identificar los factores socioambientales que determinan la calidad de vida, porque no es lo mismo tener cien años y estar simplemente viva que con esa edad tener independencia y capacidades", explica la integrante de la Fundación Matrix.

Verónica González forma parte de un equipo de cinco personas que componen el programa conocido como Mayorsig, que en la Ribeira Sacra ha llegado a Sober, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao y Carballedo. Además, también se ejecutan encuestas en Pol o Navia de Suarna. Participan 43 municipios, entre Lugo, Ourense y Pontevedra.

La selección se hace siguiendo criterios demográficos, observando la cantidad de personas con edades superiores a 80 o 100 años sobre el total de la población. "Lo primero es ponerse en contacto con el Ayuntamiento en cuestión y si nos dice que hay interés, procedemos, de la mano de los trabajadores sociales, a establecer un filtro", apunta Verónica.

A conocer

Las preguntas abordan, por ejemplo, la alimentación de los mayores, pero también factores físicos, sociales, ambientales o emocionales. "Se trata de saber si están tranquilos y felices o si echan de menos a la familia, en el que caso de que no esté aquí", relata Verónica.

La fundación trabaja desde la hipótesis de que el entorno rural favorece la calidad de vida y la longevidad. Y es que es muy habitual, como dice Verónica, encontrarse con personas de edades que alcanzan los cien años "ser independientes y vivir solas, ocupándose de las tareas del hogar, las cosechas o las huertas".

De hecho, las labores agrícolas constituyen una gran fuente de motivación. Todavía es muy pronto para conocer las conclusiones del estudio, pero desde la Fundación Matrix han podido avanzar que los mayores tienen "un apego grande con la huerta y la naturaleza". Ver crecer cualquier planta "les da felicidad", además de proporcionarles unos alimentos "frescos y sanos".

Problemas

Puede que no cause sorpresa saber que una de las críticas más habituales entre los mayores que responden a la encuesta de la Fundación Matrix afecta a los servicios. "En Sober, me he encontrado mucha gente que se queja de que antes pasaba el camión del pescado y ahora, no", pone como ejemplo Verónica González.

Sobre el transporte, muchos transmiten que el taxi es "caro" y deben recurrir a familiares también por la ausencia de autobús o, en caso de que lo haya, de horarios muy limitados. "Dependen muchas veces de terceros para cosas tan cotidianas como ir al supermercado", comenta Verónica.

Puede que la crítica más vehemente tenga que ver con la brecha digital. La integrante de Fundación Matrix encargada de las encuestas por la comarca detalla que los mayores suelen reclamar "que sea más sencillo solicitar la ayuda a domicilio" o realizar consultas telefónicas al Sergas. "Es muy habitual que se enfaden porque les habla una máquina. En este tipo de servicios falta claridad", concluye Verónica González.