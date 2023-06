El último partido del equipo femenino de la SD Chantada tuvo de todo, hasta la épica que gusta a cualquier aficionado al fútbol siempre y cuando la historia termine bien para sus intereses. No faltó el diluvio de una tarde tormentosa, tampoco las expulsiones ni los goles. Hasta hubo una tanda de penaltis.

El caso es que contra el Orillamar coruñés, el último rival, la SD Chantada consiguió el objetivo, estar el curso que viene en Segunda División. En realidad, en esa misma categoría jugó esta campaña, pero la Federación decidió crear un nivel nuevo entre esta y la Primera División.

Es complicado, pero lo que se jugaba el Chantada era estar en esa categoría recién creada o con las mismas rivales de este ejercicio, pero en Tercera División.

"Houbo un gran progreso no equipo", destaca el entrenador

"Estou moi contento, porque ademais houbo un gran progreso no equipo, dende as máis pequenas ás veteranas", valoró el entrenador del equipo, Miguel Corral, a quien ayuda Erik Gómez.

Y es que en la sección femenina del Chantada había desde jugadoras cadetes y juveniles a futbolistas de casi 30 años. "Iso axudou a que todas subiran o nivel nunha tempada sufrida, cun calendario longo e competindo nun grupo que foi o que máis equipos mantivo en Segunda", apunta Corral.

El técnico está especialmente contento del rendimiento de sus jugadoras una vez terminada la fase regular de la Liga. Contra el potente Rosalía ourensano, la SD Chantada se jugó subir a Primera División. El resultado fue de derrota por 5-0.

"Contra un pez tan gordo é moi difícil, pero as rapazas mantiveron a cabeza alta e non se desdibuxaron", señaló el entrenador.

Tras el Rosalía llegó la promoción condicionada ante el Orillamar. La SD Chantada hizo bueno el empate (1-1) cosechado en la ida disputada en A Coruña en un partido de infarto en O Sangoñedo. Marcó Eva cerca del final, el Orillamar empató en el descuento y se puso por delante en la prórroga y Ángeles devolvió la igualada antes de unos penaltis victoriosos.

El equipo de este curso lo conformaron Rocío Carnero, Tania Gómez, Polli, Nati Cervelo, Tania Novoa, Noela, Candy, Ángeles, Eva, Ana Varela, María Enríquez, Irene, Laura Caseiro, Rocío González, Andrea Mazaira, Noelia, Laura Rey, Laura Carnero, Xacia, Noa, Elisa, Saray, Pamela, Marian, Carla Areán y Uxía.

En el CD Lugo

El fútbol femenino en la comarca está de enhorabuena también por el ascenso del CD Lugo a Nacional, En dicho equipo juegan tres jugadoras de la Ribeira Sacra. Dos, Moji e Iyore, son de Monforte y la restante, Iria, de Chantada.

A Laura Correas se la conoce en el mundo del fútbol como Moji. Llegó en abril al Lugo, procedente del Monteforte, de su ciudad natal. En el club albivermello siguió compaginando jugar con entrenar (lo hace en el Residencia) y arbitrar los sábados. Lo del Lugo ha sido "una experiencia genial", pues todo es "diferente en cuanto a compromiso, seriedad, entrenamientos e intensidad de juego".

Laura Correas, de Monforte, e Iria Pérez, de Chantada, con el Lugo. EP

Iyore ha vivido su curso inicial con el CD Lugo, donde llegó desde el Monforte CF. Juega como portera. "Aprendí mucho este año y estoy muy contenta con el grupo y los minutos disputados, que han sido bastantes teniendo en cuenta que soy la más pequeña del equipo", señala.

En el caso de Iria, ex del Chantada, es su segunda temporada en el Lugo, tras la corta 2020-2021, del covid-19. "Estou moi contenta, aínda que foi un ano duro, con lesións, o equipo sacou forzas de onde non as había", subraya.