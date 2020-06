El Ayuntamiento de O Saviñao ha anunciado la finalización para esta semana de las obras de mejora y acondicionamiento de 40 kilómetros de carreteras municipales. Así lo avanzó el alcalde, Carlos Armesto.

Los trabajos se incluyen en distintos planes y cuentan con un presupuesto que supera los 317.000 euros. Consisten en la aplicación de aglomerado en caliente y riesgo asfáltico.

El regidor considera que la actuación es "importante" porque implica que el Ayuntamiento "actúe sobre a práctica totalidade das parroquias do municipio". Armesto añadió que las obras se harán "cunhas garantías no material que aseguran a súa duración e non ter que reparalas a curto prazo".

El alcalde de O Saviñao apuntó que el arreglo de accesos a las parroquias era una de las demandas más frecuentes de los vecinos. "Faltan moi poucas por amañar. As que quedan irán noutras partidas e arranxaranse en canto sexa posible", indicó Armesto.