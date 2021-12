Santiveri Monforte propone una Navidad sana y sostenible

LA NAVIDAD ya está aquí y con ella se acercan días tan especiales como dados a los excesos alimenticios. Santiveri Monforte es una opción para disfrutar como siempre de los productos más típicos, como el turrón, sin mirar con preocupación a la báscula ni a las analíticas venideras.

La apuesta por los postres navideños ideados para gente que padece intolerancias o elaborados con ingredientes veganos o vegetarianos es un claro ejemplo de la filosofía que se ha mantenido en el negocio durante sus 28 años de trayectoria. «Nuestra especialidad son los artículos para prevenir, en vez de curar», resume Áurea González, al frente del establecimiento de la mano de Marta González.

También en Navidad es posible, y recomendable, pensar en la salud y el medio ambiente. Para ello, una alternativa fantástica son las cestas personalizadas hechas por encargo por Santiveri Monforte. Un regalo útil, sabroso y saludable a la vez.

Las cestas pueden completarse con los productos que se deseen, ya sean turrones, almohadas de semillas, incensarios o libros sobre alimentación o veganismo. «Queremos posicionarnos como unha alternativa antes de enfermar, sempre co máximo respeto cara a menciña convencional», apunta Áurea.

EN DETALLE. Los tiempos han cambiado mucho desde que Santiveri Monforte abrió sus puertas en la Rúa Cardenal. Desde hace unos años, su ubicación es el número 11.

Cuando se encontraba en el primer local, Áurea González recuerda que la nutrición y la dietética eran grandes desconocidas. Incluso se relacionaban «co esoterismo ». Actualmente, la gente está muy concienciada para cuidarse. «Houbo que ir ensinando todo. Antes só se preocupaba por este sector a xente maior e agora temos moitos clientes mozos», indica Áurea.

Por supuesto, la pandemia no ha hecho si no acrecentar el interés por el bienestar. «Nótase que hai máis prevención ca antes. Os clientes queren estar ben, preparados con vitamina C, vitamina D ou equinácea ante a posibilidade de contaxiarse de covid-19 para estar sans», señala la responsable de Santiveri Monforte. La actual crisis sanitaria, que se resiste a terminar, copa una buena parte de las peticiones de las personas que entran a Santiveri Monforte. Por eso, el establecimiento dispone de una importante existencia de mascarillas de todo tipo. Las que más se trabajan son las FFP2.

ADAPTACIÓN. Una de las máximas del establecimiento es conocer al cliente, saber sus gustos o necesidades y aconsejarle bien. Es una filosofía compartida con el Centro Comercial Urbano (CCU), al que está asociado Santiveri Monforte, un establecimiento que cuenta, además, con zona libre de plásticos para vender cepillos de dientes o bastoncillos hechos de madera o bambú.

Adaptarse a las preferencias de los consumidores es fundamental para diferenciarse en un mercado cada día más complejo. Áurea y Marta González están abiertas a recomendaciones y peticiones.

Un ejemplo es un tipo de desodorante que puede comprarse en el número 11 de la Rúa Cardenal. «Foi idea dunha clienta. Dura ata tres ou sete días. Se alguén pide algo que non coñecemos, miramos de conseguilo», explica Áurea González, quien subraya los artículos sexuales, como los masajeadores, disponibles en la tienda, los complementos para huesos y catarros, la cosmética natural o los productos deportivos.

Más datos