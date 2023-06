¿Está en San Vicente el mítico Castro Dactonio?

Mientras las prospecciones arqueológicas se suceden año tras año en varios puntos de la comarca de Lemos, como es el caso de A Pobra do Brollón, Sober y O Saviñao, en Monforte no se ha hecho nada para profundizar e investigar unos importantes vestigios hallados hace 16 años en la ladera noreste del monte San Vicente.

Esa parálisis implica un total desconocimiento sobre la posibilidad de que sean restos del Castro Dactonio, el poblado que ocupaban los antiguos moradores del valle de Lemos, la tribu de los lemavos que recogen los historiadores romanos Plinio, en su ‘Naturalis Historia’; y Claudio Ptolomeo, en ‘Geographia’.

El historiador romano Plinio habló de los lemavos y de su capital

Siempre se ha creído, pero sin tener pruebas fehacientes, que su ubicación se corresponde con el monte monfortino. Esta idea cobró fuerza cuando con motivo de unas obras en la ladera de este monte para hacer un anfiteatro al aire libre aparecieron restos de algo más que un poblado.

El arqueólogo Iván Álvarez, que dirigió aquellas excavaciones en el área, se había mostrado convencido de que bajo varias capas de tierra había una pequeña ciudad castrexa. Las seis catas realizadas en 2007 y 2008 constataron la existencia de casas, cabañas y calzadas.

En la cima de San Vicente do Pino nunca fueron hallados restos de la cultura castrexa. Para Iván Álvarez Merayo, ello puede deberse a los diferentes asentamientos medievales que hubo en el lugar y a la construcción del monasterio benedictino, hoy convertido en Parador de turismo, que borrarían toda huella del pasado.

Desinterés

Sea como fuese no se sabrá qué hay bajo el suelo de esta ladera del monte, el lugar que ocupa el parque Zapardiel porque la Dirección Xeral do Patrimonio no se interesó en aquel momento por profundizar en los hallazgos a pesar de la insistencia del Ayuntamiento de Monforte para contar con su concurrencia

Con el paso del tiempo, y según los responsables de la administración local en aquel entonces, la falta de presupuesto para hacer labores de prospección arqueológica derivaron en la decisión de enterrar todo lo encontrado a la espera de tiempos mejores para llevar a cabo tales labores.

Los restos encontrados se volvieron a enterrar a la espera de que algún día se puedan retomar los trabajos

Diferentes colectivos sociales y culturales del municipio habían mostrado en aquel entonces su apoyo a profundizar en el pasado de Monforte y también a la iniciativa municipal de musealizar los restos que se encontrasen, tal y como, por ejemplo, se ha hecho en otros lugares de la comarca Terras de Lemos.

Sin embargo, los sucesivos gobierno locales monfortinos no han hecho nada para recuperar una parte de la historia antigua de la ciudad y usar los restos que se encuentren como un atractivo turístico más.

Por ejemplo el castro de San Lourenzo, situado en la parroquia de Cereixa, en A Pobra do Brollón; y el de Arxeriz, en los terrenos del ecomuseo de la fundación Xosé Soto, en O Saviñao, son clara muestra del interés que despiertan estos hallazgos entre la población, con numerosas visitas explicativas.

Hay quien sitúa Castro Dactonio en Castillón, en el municipio de Pantón

En Pantón

Que Castro Dactonio estás ubicado en el monte San Vicente es algo que no comparten otros investigadores, como el exdirector xeral de Patrimonio, Felipe Arias, quien en alguna ocasión sugirió que esté pudo ubicarse en Castillón (Pantón), donde existe un importante yacimiento castrexo que ha sido muy poco estudiado.

A principios de la década de los 80 del siglo pasado se realizaron en el lugar varias catas y se hallaron numerosas piezas de valor, pero la búsqueda se paralizó y desde entonces no se ha vuelto a excavar para averiguar la magnitud de los restos arqueológicos que hay en el subsuelo.

El caso es que no existen pruebas determinantes sobre la localización exacta del Castro Dactonio y los hallazgos aparecidos en el monte San Vicente abren una puerta a la posibilidad de que ése fuese el lugar en el que vivieron los lemavos, pueblo que llegó a formar una unidad auxiliar del ejército imperial romano llamada Cohors I Lemavorum Civium Romanorum, que, entre otros lugares, batalló en la actual Mauritania.

Con todo y a pesar de todo habrá que esperar a que alguna administración se interesen en ahondar sobre el pasado lejano de la ciudad que atraviesa el Cabe, un enclave que a todas luces debió de ser en la antigüedad más remota un lugar ideal para crear un asentamiento, pues además de disponer de un amplio y largo cauce siempre contó con tierras de aluvión ideales para los cultivos.

Otra pequeña ciudad

En 2019, el Ayuntamiento de Sober impulsó una primera prospección en Proendos. Se había usado un georradar, dando como resultado la constatación de la existencia de una pequeña ciudad romana, con numerosas viviendas y un complejo de hipocaustos de extensión considerable (quizá entre diez y 15 metros), varios elementos de carácter público y de servicios, una probable trama urbana, espacios funerarios y un hipotético sistema de conducción de aguas.

El hallazgo más importante hasta ahora es un enorme hórreo, un granero que data del siglo I o II de esta era. En un espacio de unos 50 metros cuadrados se encontró una serie de siete muros paralelos de piedra de seis metros de largo cada uno, que, según todos los indicios, sostenían un piso de madera sobre el que se ponían a secar cereales.