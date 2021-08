"O de San Lourenzo é un castro vivo porque se transformou nun espazo social e fanse cousas nel"

Seis anos de escavacións e catro edicións do campo de voluntariado en Cereixa. Merece ser considerado un proxecto consolidado?

É un éxito tendo en conta a crise económica que había cando comezamos, á que seguiu a actual pandemia. Este é un proxecto arqueolóxico de longa duración que iniciamos grazas ao apoio dos veciños e cunha axuda fundamental do Concello e dun mecenazgo. Foi a partir da terceira campaña cando comezamos a recibir subvencións. Ir descubrindo recursos visitables garantiu a continuidade. Por aquí pasaron neste tempo moitas institucións académicas coma a Universidade do País Vasco e a de Lisboa ou o CSIC e tivemos a 44 investigadores chegados de toda España, Estados Unidos, Francia, Portugal ou Brasil, o que lle dá ao castro un rigor científico.

Que se pode agardar da actual campaña de escavacións?

Por mor da pandemia estamos facendo actividades baixo mínimos. Pasamos de ter vinte prazas antes do covid a doce, polo que non é posible ser tan ambicioso. O que queremos este ano é ampliar a área de escavacións dende a ábside da igrexa ata a muralla do castro para ver o límite oriental da necrópole altomedieval e coñecer como conecta coa parte antiga do castro. Destapamos oito tumbas novas, tres delas infantís. Isto é moi interesante porque dúas teñen as cubertas decoradas con círculos perforados, chamados coviñas. Tamén hai unha tumba de adulto cuberta por bloques de pedra moi semellante á da muller que atopamos no 2019, que bautizamos coma Libertaria.

Como son os enterramentos?

Había dous xeitos de enterrar os mortos. Nun botábase o defunto e púñase terra por riba que se acababa mesturando cos restos. No outro tapábase con lousa e formábase unha especie de cámara de aire que axuda a conservar os restos esqueléticos. Este ano tamén queremos clarificar un pouco o urbanismo do castro.

Falando do campo de traballo. Que din os voluntarios do que se fai en Cereixa?

Dentro da oferta que hai de campos de traballo, o noso consolidouse como unha referencia. Hai moitos que empregan os rapaces para limpar camiños ou desbrozar. Non o critico, está ben, pero nós facemos outras cousas e o boca a boca funciona moi ben entre a xente nova. Aquí participan de todo o proceso, dáselles clase de topografía e fotografía arqueolóxica, lavan o material arqueolóxico… Digamos que entran en contacto físico co pasado. Ademais fan unha inmersión na cultura galega moi importante, colaborando coa veciñanza na organización da romaría de San Lourenzo. A xente está encantada porque temos case un técnico por persoa. Hai once e somos oito arqueólogos.

Supoño que estar tan vencellado á xente de Cereixa é unha condición innegociable do proxecto.

É que este proxecto ten sentido pola comunidade local. Aquí non hai arqueólogos paracaidistas que chegan, dan as súas charlas e vanse. Isto xurdiu pola veciñanza, que quixo recuperar o castro. E o de San Lourenzo é un castro vivo porque se fan cousas nel e transformouse nun espazo social. Non é un fósil con carteis de ‘Non pisar os muros’. Esa é a filosofía.

Unha mágoa que este ano non poida facerse a romaría.

Si. Con bo criterio decidiuse suspendela, pero en canto se recupere a situación sanitaria volveremos con todo. Como dixemos antes, no 2016 fixemos unha aposta arriscada, porque o difícil é manter estes proxectos no tempo. É importante ir atopando cousas para que a ilusión se conserve. Houbo moito financiamento para manter a chama viva. O ano pasado, malia que ao principio suspenderase o campo de traballo, a Xunta decidiu facelo e viñeron doce rapaces que foron heroes asumindo moitos riscos, como os deste verán.

Como ve o futuro a curto ou medio prazo?

Sacámonos da manga o bicentenario do Concello de Cereixa, que igual que Diomondi (O Saviñao) ou Doade (Sober) foi concello independente. Aquilo pasou entre o 1821 e o 1823, polo que serán tres anos de conmemoración. Xa temos localizado grazas a Jorge García o nome do primeiro alcalde ou o lugar onde estaba a casa consistorial. Estas actividades tamén as facemos para animar a xente. Por primeira vez en non sei canto tempo non hai cura en Cereixa, agora tampouco se poden facer festas nin verbenas e aquí no inverno viven 74 persoas. Faise duro.