Saleta Fernández: "Los Juegos de París en 2024 son más un sueño que un objetivo"

UNA SONRISA invade el rostro de Saleta Fernández desde que el pasado sábado se proclamó en La Nucia (Alicante) campeona de España de salto de altura. Lo hizo con un registro de 1,90 metros, únicamente superado antes en España por otras dos mujeres. Solo su amiga Ruth Beitia (2,01) y Marta Mendía (1,93) han llegado más arriba. Tras la proeza, Saleta pasa unos días de vacaciones en su Monforte natal antes de regresar a Santander, donde seguirá entrenándose de la mano de Ramón Torralbo para cumplir su gran sueño, competir en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Queda mucho y advierte de que en cinco años puede pasar absolutamente de todo. Por eso se muestra cauta. Para ser olímpica necesitaría, como dice, "subir mi marca seis centímetros y estar entre las mejores atletas del mundo".

¿Cómo han sido los días posteriores a colgarse la medalla de oro en el campeonato de España?

El recibimiento en Monforte ha sido genial. Entré en tres comercios y en todos me dieron la enhorabuena por ganar el Nacional. La gente me para por la calle y me dice "eu a ti coñézote", luego se dan cuenta de quien soy y me felicitan. Es un reconocimiento y se agradece, me pone muy contenta. El mismo día de la prueba estuve contestando mensajes con el teléfono móvil hasta las cinco de la madrugada, tanto de gente de Monforte como de personas vinculadas al atletismo, y en mis perfiles en las redes sociales no paré hasta hace dos días de contestar.

¿Esperaba alcanzar la marca de 1,90 metros en La Nucia?

Notaba que estaba para hacerlo. Mi anterior marca más alta se encontraba en 1,87 y en los entrenamientos de las últimas semanas estaba saltando sobre 1,85. Lo normal es que en competición llegue unos cinco centímetros más arriba que en las sesiones de preparación, aunque es una cifra que puede variar en función de diversos factores. En Polonia, por ejemplo, al principio del verano bajé hasta 1,80. Sin embargo, las tres semanas anteriores al Nacional me sentía realmente bien en los entrenamientos y creía que podía ser mi momento. Aun así, también era consciente de la recaída en mi lesión y el miércoles de la semana pasada pensamos si acudir o no. Finalmente, arriesgamos y el sábado seguí un tratamiento que me permitió competir sin dolor. Eso sí, al acabar veía las estrellas (ríe).

Estuve hasta las cinco de la madrugada respondiendo mensajes y en las redes sociales no paré hasta hace dos días

Supongo que el riesgo habrá merecido la pena.

Estaba tan bien física y psicológicamente que me apetecía acabar y hacerlo bien. Después de pasar todo el verano entrenándome no quería renunciar al Nacional.

Los Juegos de París de 2024 y la posibilidad de verla competir allí ha sido algo que se ha comentado mucho en Monforte estos días. ¿Es un sueño o un objetivo?

Es más un sueño que un objetivo. Puede llegar, pero ten en cuenta que ahora mismo la marca mínima en salto de altura para ir a unos Juegos Olímpicos se encuentra en 1,96. Son seis centímetros más que mi mejor registro, lo cual es mucho, supondría estar entre las mejores atletas del mundo. Para que la gente se haga una idea, después de saltar 1,90 soy la número 40 del planeta. Además, cinco años es un mundo. Puede ocurrir de todo, desde lesionarme a estancarme. Esta temporada mejoré mi marca cuatro centímetros, pero puedo subir solo uno, ninguno o empeorar. Nunca se sabe, por eso prefiero ser cauta.

¿Qué siente cuando piensa que las pistas de atletismo de A Pinguela, en Monforte, llevan el nombre de Saleta Fernández?

Me hace gracia, sobre todo cuando entro en las instalaciones y veo mi nombre en la placa. Sin embargo, yo sigo diciendo que voy a entrenarme a A Pinguela.

Me hace gracia entrar en las instalaciones y ver mi nombre en la placa, pero sigo diciendo que voy a entrenarme a A Pinguela

¿Qué recuerdos guarda de sus inicios en Monforte?

Uno de los primeros que se me viene a la cabeza es el de Felipe Barata, mi profesor, haciéndonos correr alrededor del colegio A Gándara, que fue donde empecé. Para calentar nos hacía saltar el quitamiedos que hay allí. También me acuerdo de los entrenamientos con Fernando y Mari, ya en el campo de A Pinguela. En verano, al acabar, hacíamos juegos y peleas de agua. Era muy divertido.

Luego llegó el momento de irse a Pontevedra.

Sí y allí lo pasé mal al principio. En Monforte me entrenaba, pero el atletismo era sobre todo jugar y divertirse. La apuesta fuerte vino en el centro de tecnificación de Pontevedra, donde empecé con una rutina de cinco días de entrenamientos y dos dobles sesiones (mañana y tarde) a la semana.

¿Tuvo claro desde el principio que su especialidad del atletismo sería el salto de altura?

Cuando me entrenaba en Monforte íbamos a las competiciones y saltaba 1,75 metros, por lo que decidí apostar por esta modalidad. A mí, por ejemplo, nunca me gustó correr. Tampoco hoy. No tengo buenas condiciones para eso. El salto era lo mío. El problema fue que pasé de la nada al todo.

¿Fue más duro adaptarse a Pontevedra que a Santander, donde vive y se entrena actualmente?

Santander fue un cambio también, pero me adapté pronto. Cuando me fui a Pontevedra tenía otra edad y era otro contexto. Sabía que allí no me iba a quedar, porque no disfrutaba y eso es clave. Si tengo que ir a entrenarme con el morro puesto es mejor no ir. En Pontevedra no acabé de motivarme, y eso que estaba muy contenta tanto con mi entrenador como con mis compañeras.