A parroquia brollonesa de Salcedo prepárase para a volta do seu Entroido, un dos máis tradicionais de Galicia e dende tempos inmemoriais organizado polos veciños e veciñas. Despois de dous anos de parón obrigado debido ás restricións orixinadas pola pandemia, a volta á normalidade permite recuperar as actividades habituais.

O día grande será o luns, cando se producirá a volta do rei do Entroido de Salcedo, o Oso. A figura máis ancestral e primitiva desta mascarada volverá tinguir os presentes acompañado dos seus criados. Unha xornada antes, o domingo, será o pregón, que este ano corre a cargo de Alfonso Zarauza, director de cine galego e gañador de 13 premios Mestre Mateo pola película Ons no ano 2021.

Despois da intervención do pregoeiro sairán as Madamas e os Danzantes. Tamén o domingo producirase unhas das novidades. Por primeira vez en moito tempo recupéranse os disfraces de campo, que son representacións mímicas e cómicas que parodian sucesos de actualidade.

Teatro. En Salcedo terán lugar igualmente funcións de teatro popular, con obras escritas, dirixidas e representadas por veciños do propio lugar e doutras parroquias do concello. Serán o sábado e o domingo ás 22.00 horas e as entradas xa están á venda na Cantina de Julia (982.43.02.22) e no hotel O Forno - A Salanova (982.43.05.01).

As diversas actividades irán acompañadas de música de grupos coma Los mecánicos, gaiteros, charangas e orquestras dende o domingo ata o martes.