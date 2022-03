"El Sáhara fue la provincia 53 de España, que de la noche a la mañana nos ha vendido"

Nació en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y nunca pudo cruzar al Sáhara para ver a sus tíos por el muro que les separa lleno de minas y soldados —murieron sus abuelos sin poder llegar a verlos—.

El saharaui Abderraman Abdelmonem, de 29 años, visitó por primera vez Galicia gracias al programa de ‘Vacaciones en paz’ pero hace cuatro años decidió instalarse en Chantada, donde ahora trabaja como panadero.

¿Qué piensa del cambio de postura de España respecto al Sáhara?

Esta decisión no debería haberse tomado. El Gobierno español nos vendió de la noche a la mañana. En vez de estar a favor de nosotros, está en contra. La decisión de ser una autonomía o ser independiente la deben tomar los saharauis, no otros. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Llevamos 48 años refugiados esperando una solución de las Naciones Unidas, que no ha llegado a cumplirse.

La Onu propuso en 1991 un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara, pero quedó en el aire.

Después del parón de la guerra se pusieron de acuerdo para hacer un referéndum a los seis meses. Pero esos seis meses de plazo se acabaron hace ya 30 años. No hicieron ninguno. Llegaron a hacer una misión que se llamaba ‘Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental’, pero a día de hoy no se ha cumplido esa misión. Los saharauis estamos pagando esta factura del Gobierno de España sin tener culpa. Fuimos colonia española durante un siglo, y después España (con el Gobierno socialista de Felipe González) hizo el acuerdo de Madrid de 1975 y repartió el Sáhara entre Marruecos y Mauritania. Merecemos un poco de respeto por todo lo que hemos pasado.

¿Se sienten traicionados por el Gobierno de Pedro Sánchez?

La culpa de todo lo que hemos sufrido la tiene el Gobierno porque España nos abandonó. Nuestros padres y abuelos eran españoles. Son 48 años de refugio, de familias separadas... nunca tuve la oportunidad de ver a mi familia paterna porque están en territorio ocupado. El Sáhara era la provincia 53 del Estado español, ¿cómo de un día para otro cambia y España nos da la espalda?

¿Qué va a pasar a partir de ahora?

Nosotros ahora mismo estamos en guerra con Marruecos. Yo, personalmente, confiaba mucho en la paz, pero con la paz no hemos conseguido nada. Siempre esperamos una solución pacífica pero nunca hemos lograr nada. Como joven saharaui no veo una solución menos que la guerra. Que siga la guerra y si morimos todos pues ya está. Si para conseguir la patria tenemos que morir pues moriremos por ella.

"Naciones Unidas dijo que se haría un referéndum a los seis meses, pero han pasado 30 años y seguimos igual"

¿Hay alguna posibilidad de que los saharauis barajen aceptar la autonomía propuesta por Marruecos?

No, nosotros somos saharauis. Si hay una solución a todo esto esa pasa por un referéndum. Si no es la independencia total es un referéndum. Y los saharauis decidiremos si queremos ser marroquíes o saharauis. El mundo solo tiene que darnos esa oportunidad para decidir lo que queremos ser.

¿Cree que Marruecos le ha ofrecido algo a cambio a España?

España siempre estuvo presionada por Marruecos y hace lo que diga por la inmigración y otros intereses económicos. Pudo tener más intereses con la colonia española que tenía en África antes que tenerlo con el Estado marroquí... hasta 1975 éramos españoles.

A raíz de la decisión del Gobierno, ¿cree que Argelia va a restringir el suministro de gas a España?

Argel ya decidió subir el gas, y ha sido la primera vez que llama a su embajador en España para hablar de esto. Argelia está tomando buenas decisiones. Siempre nos apoyó. Gracias a Argelia seguimos vivos.