Sae ileso en Pantón tras saírse co coche da vía e dar varias voltas de campá

Un home de mediana idade saíu este domingo ileso dun accidente de tráfico en Paderne (Pantón). O sinistro tivo lugar, concretamente, na estrada provincial LU-P-4108 a primeira hora da tarde, arredor das 16.30.

Fontes consultadas por este xornal subliñaron a aparatosidade do accidente. Segundo trascendeu, o condutor e único ocupante do vehículo, un coche tipo turismo, perdeu o control do mesmo e saíuse da estrada dando varias voltas de campá. Algúns particulares que pasaban pola zona no momento do suceso achegáronse ata o coche para socorrer a vítima.

Ao chegar ata o punto onde rematou o automóbil comprobaron que perdera a consciencia e trataron de reanimalo, o cal non lles levou moito. Deste xeito, o home puido abandonar o coche accidentado, o cal quedou en moi mal estado, polo seu propio pé, así que os bombeiros mobilizados non tiveron que efectuar traballos de excarceración.

Os efectivos do parque comarcal monfortino atopábanse de camiño ao lugar dos feitos cando recibiron o aviso de que a vítima lograra saír do coche. Aínda así, completaron o seu desprazamento para comprobar como se atopaba.

A Paderne chegou tamén un equipo sanitario do 061, que lle fixo ao home unha exploración no mesmo sitio onde padeceu o accidente. Malia a elevada perigosidade do sinistro, o implicado non presentaba feridas nin lesións aparentes de ningún tipo.