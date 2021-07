Rutas Sacras sisó durante años 300 euros al mes a sus cuatro empleadas

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, desveló en la mañana del miércoles que el gerente de la empresa Rutas Sacras, José Ramón Martínez Mareque, responsable de la gestión del Centro do Viño, sisó durante años unos 300 euros al mes a sus empleados, cantidad que repercutió en las arcas municipales al desconocer el Ayuntamiento tal circunstancia y aportar un canon anual para cubrir los gastos de funcionamiento del centro como si se ajustase a lo estipulado en el contrato de adjudicación.

Desde el gobierno local desconocen cuántos años sisó ese dinero a los trabajadores y a las arcas municipales. Martínez Mareque se hizo con la concesión del Centro do Viño en junio de 2013. En el contrato firmado se estipulaba que los trabajadores estarían acogidos al convenio estatal de agencias de viajes, exigiéndose auxiliares de turismo para cubrir las plazas. Su sueldo sería de 1.300 euros mensuales.

Pero en un momento en el tiempo de la concesión que se desconoce, explicó el regidor monfortino, Mareque aplicó sin comunicárselo al Ayuntamiento, de forma unilateral, un convenio distinto, el estatal de ocio educativo y animación sociocultural, dando de alta a las trabajadoras del Centro do Viño como recepcionistas o telefonistas. Así, su sueldo mensual quedó en 1.020 euros.

De todo ello se enteró el equipo de gobierno a la hora de redactar las bases del nuevo concurso de adjudicación del Centro do Viño y gracias a una consultoría externa, la que ayudó a los servicios técnicos municipales a disponer de todos los datos.

Y es que, explicó José Tomé, Martínez Mareque dio largas para presentar los papeles que se le requerían e incluso presionó para que no se convocase el concurso de adjudicación y mantener así la concesión durante más de los ocho años que la tuvo.

Responsabilidad. Ante estas irregularidades y otras más que a juicio del equipo de gobierno cometió Rutas Sacras, el alcalde de Monforte anunció que se abrirá un informe para estipularlas y exigir responsabilidades, si cabe, a la exconcesionaria.

Tomé está convencido de que hay motivos para hacerlo. Señaló que se requerirá, si es el caso, a José Ramón Martínez Mareque para que las subsane de forma amistosa. En caso contrario, añadió el regidor, ''O Concello tomará as medidas oportunas (judiciales) para protexer os intereses do noso Concello. Non estamos dispostos a que ninguén se ría de nós''.

Disculpas. José Tomé dijo lamentar profundamente que el cambio de adjudicataria en el Centro do Viño haya causado problemas a los ahora ya cuatro exempleados.

El miércoles, en rueda de prensa, se dirigió a ellos para que tengan en cuenta el cambio de catalogación laboral aplicada por Rutas Sacra, animándolos a exigir responsabilidades a José Ramón Martínez Mareque, ''único responsable do sucedido por non cumprir as súas obrigas''.

No dejó ni las pegatinas en el cuadro eléctrico

El alcalde de Monforte estaba realmente indignado por la actitud de Martínez Mareque, pues, dijo, además de no atender el periodo que establece la ley para vaciar las instalaciones a efectos de que pueda entrar la nueva concesionaria, ''actuou de mala fe''.



José Tomé relató como ''rizar o rizo'' que hubiesen desaparecido las pegatinas del cuadro eléctrico del Centro do Viño, las que distinguen que el interruptor asociado a cada una de sus salas.

Base de datos



El regidor siguió relatando lo que a su juicio son irregularidades manifiestas en el traspaso de la concesión, como la desaparición de toda la base de datos con la información recogida a lo largo de los años en la oficina turística municipal, incluso hasta el terminal telefónico, propiedad del Ayuntamiento.



La llaves



Fue necesario cambiar las cerraduras al no ser entregadas las llaves del Centro do Viño y disponer de seguridad privada mientras no se procedía al cambio.