La entidad Rutas Sacras acusa a Tomé de falsear datos para favorecer a una Ute ''amiga''

El gerente de la empresa Rutas Sacras, José Ramón Martínez Mareque, encargado del Centro do Viño hasta el pasado 30 de junio, dio la cara en la mañana de este viernes para rebatir las 'falsedades'', dijo, vertidas por el alcalde de Monforte.

José Tomé, sobre su gestión y principalmente para negar de forma tajante que le hubiese sisado 300 euros mensuales a sus trabajadores.

Mareque compareció ante los medios de comunicación armado de decenas de documentos para, a lo largo de casi 50 minutos, intentar desmontar lo que calificó de ''un ataque furibundo del alcalde hacia esta empresa, algo que nunca pasó con ninguna otra concesión municipal''.

Martínez Mareque no dudó en señalar que esa embestida del regidor local hacia él y su empresa no es más que una cortina de humo ''para intentar tapar sus trapos sucios, para que no se hable de la concesión de Centro do Viño a unos amigos.

Es como lo que hace un tahúr, que marca las cartas antes de empezar el juego para ganar'', destacó.

En este sentido, Mareque habló de que las bases del concurso de adjudicación estaban hechas a medida para que fuese ganado por un grupo, una Ute, formado por cuatro autónomos ''amigos''.

''Con los sueldos estipulados es imposible que una empresa contrate empleados, pues no obtendría beneficios, pero una Ute constituida por autónomos, como en este caso, es capaz de reducir costes''.

Mareque reflexionó en voz alta cuándo se preguntó qué motivos llevaron a que ninguna firma del mundo del turismo se interesase por un contrato tan importante, de casi medio millón de euros, solo la Ute ''de gente afín al PSOE. La cosa está clara, fue un concurso hecho a medida''.

El gerente de Rutas Sacra confirmó en la mañana del viernes que el Juzgado Contencioso-Administrativo de Lugo admitió su querella de impugnación de las bases del concurso de adjudicación de Centro do Viño y que también siguen adelante las demandas presentadas por tres extrabajadoras para conseguir que sean subrogadas.

Sueldos. El responsable de Rutas Sacras manifestó que en las bases del contrato que firmó en 2012 no aparecía ningún informe económico que estipulase el tipo de contrato a realizar a los trabajadores.

Mareque aseguró que se dirigió al Consello Galego de Relacións Laborais para saber qué contrato aplicar y que este certificó como bueno el de ocio y animación sociocultural, no el de agencia de viajes, como dijo Tomé.

Al respecto, comentó que hasta el mes de febrero de 2020, después de ocho años de funcionamiento de la empresa, no recibió ninguna comunicación municipal para que cambiase el tipo de contrato a los trabajadores. Ese fue el momento en el que presentó un recurso de reposición que a fecha de hoy no ha sido contestado, destacó.

''Rutas Sacras cumplió estrictamente su contrato. No hubo enrequecimiento a mayores'', sentenció Martínez Mareque.

Solo cuatro horas para vaciar el Centro do Viño

José Ramón Martínez Marque se mostró sorprendido por el escaso tiempo que le dio el gobierno local para irse del Centro do Viño.



''El nuevo contrato se firmó el 26 de mayo, pero hasta el 15 de junio el Ayuntamiento no nos notificó el cese de actividad. Nos cita para hacer inventario y para que dejemos las instalaciones el 30 de junio a las doce de la noche tras trabajar hasta la ocho de la tarde, dándonos solo cuatro horas para recogerlo todo. Fue kafkiano''.



Amenazas



El gerente de Rutas Sacras dijo haber sufrido amenazas por parte del Ayuntamiento, en el sentido de que si no abandonaba las instalaciones en el tiempo requerido se enfrentaba a una querella por daños y perjuicios y que incluso se usaría la fuerza pública (Policía Local) para desalojarlos.



Policía Local



Dos agentes impidieron tanto la entrada de Mareque como de tres exempleadas al centro. Dijeron que tenían órdenes verbales de sus superiores y, añadió Mareque, así consta en el atestado.