Historia das festas de Chantada; a ruptura prebélica das patronais

Chantada celebrou en agosto de 1935 as últimas festas patronais republicanas regresando en 1941 co réxime franquista. Naquela noite do 5 de agosto da 1935 Xuventude Católica e a Comisión de Festexos organizaron unha velada no salón da sociedade A Terraza a beneficio das Festas do Carmen.

Representouse a obra teatral do comediógrafo Carlos Arniches titulada 'Os Caciques', entre os actores atopábanse "as señoritas Sita Sánchez, Maruja Abeledo, Olguita Sánchez, Conchita Costa, Amelia Balboa, Pilita Costa, Moita Balboa e Merceditas Rumbao, foi unha brillantísima interpretación de Cristina, Eduarda, Cesárea, Anastasia, Melitona, Moza 2ª, Társila e Moza 1ª que en cadros de afeccionados non se pode interpretar con máis compenetración e mestría".

Tamén desempeñaron "con perfecta naturalidade e graza os seus respectivos papeis os simpáticos mozos Luís Costa, Juan Fernández, Cándido Fernández, Jesús Otero, Aurelio Vázquez, Casiano Taboada, Humberto Sánchez, Emilio Valladares, Jesús Fernández, Camilo Vázquez e Manuel Nodar". Nos entreactos, Hortensia Aspar López acompañada ao piano por Luisa Fernández López "que con gran valor deunos a coñecer o seu elegante e artístico concepto musical, luciu a súa boa escola de canto coa súa admirable voz, dando un finísimo e delicado sentimento ás obras 'Meus amores de Baldomir', 'A rioxanica" e "Serenata española'".

Organizados xa os festexos, desde Xuventude Católica sinalan en Nosa homenaxe á nai do pobo chantadino, que "cos tradicionais festexos de agosto, que vos consagra esta vila, unha vez máis, cúmprese aquí unha lei histórica inconmovible". A da supervivencia da tradición, que só é mutable cando se trasmuta o carácter e a psicoloxía colectiva.

O pobo ama a súa e mostra na súa espontaneidade e na súa perduración a pureza transcendente, o valor público dos grandes sentimentos relixiosos colectivos; por conseguinte, a devoción que Chantada profesa á súa Nai, baixo a advocación do Carmen, nunca poderá desaparecer de espírito deste nobre pobo incapaz de renunciar á tradición das súas festas ás que, con gran xúbilo, asócianse neste día, desde diversos puntos de América, os nosos carísimos irmáns residentes nela e dos que non sae un instante esta típica devoción popular por estar enlazada en todos os chantadinos con algo tan sutil e eterno como a familia e o fogar, como o amor aos fillos, como as pedagóxicas dozuras e dores da maternidade humana».

Festas de 1935

Ás oito da tarde do día 16 comezou o novenario na igrexa de Santa Mariña. O día 24 ás doce da mañá, "o repenique de campás e o disparo de foguetes anunciarán o principio dos festexos, celebrándose na Praza da República un concerto musical pola banda desta vila dirixida por Emilio Ledo; de seis a nove, paseo na Praza da República, amenizado pola Banda de Música".

Ás dez da noite, "percorrerán as rúas desta vila o tradicional Folión composto de carros alegóricos dos diversos oficios do país, adxudicándose premios de 50, 30 e 10 pesetas aos mellor caracterizados, para o que actuará un xurado na Praza de Galán; a continuación as bandas e gaitas executarán bailables, queimándose profusión de lumes voadores e terminarán os festexos deste día cunha gran traca valenciana".

O día 25, "dianas e alboradas polas bandas de música desta vila, a do Rexemento de Zaragoza número 12, de guarnición en Lugo coa sección de Cornetas e Tambores e a Lira de Silleda; ás dez, solemne función relixiosa no templo parroquial e a continuación brillante procesión que percorrerá o itinerario de costume".

Ás doce, "na Praza da República concerto musical; ás seis da tarde, paseo na avenida de Manuel Formoso Lamas e baile popular na Alameda, amenizado polas devanditas bandas e gaitas e ás dez e media da noite espléndida iluminación eléctrica na Praza da República, durante a cal as bandas de música e os gaiteiros executarán un selecto programa de bailables e terá lugar a primeira sesión de fogos artificiais, queimándose variedade de lumes de aire e praza, a cargo dos acreditados pirotécnicos irmáns Álvarez Cabo, elevándose ao espazo globos grotescos".

O día 26 "as bandas e gaiteiros percorrerán as rúas tocando alegres dianas e alboradas. Ás nove, celebrarase a misa do ramo interpretada pola capela de música desta vila. Ás dez, carreira de sacos na Costaña, outorgándose premios en metálico. Amenizarán o espectáculo as bandas de música e gaitas. Ás doce, na Prazuela concerto musical. Ás cinco da tarde batalla de flores adxudicándose valiosos premios. Ás sete, paseo de moda e concerto na Costaña. Ás dez da noite segunda iluminación eléctrica e baile na Praza da República e sesión de fogos artificiais".

O día 27 ás oito da mañá "dianas e alboradas. Ás dez carreira ciclista, que será obxecto de programas especiais. Ás doce gran romaría galega no souto da Morenita, a cuxa festa concorrerán as bandas de música e o coro Aires da Montaña. Notas: Rógase aos chantadinos procuren asistir á Romaría do 27 coas súas familias para comer no campo da Morenita a clásica empanada, para cuxa festa haberá servizo de automóbiles. Durante as festas, estarán abertos e a disposición dos forasteiros os salóns de recreo desta localidade e celebraranse bailes na Terraza e Liga de Amigos".

Miss Chantada, designarase nun baile "que se anunciará e será por votación cun xurado para escrutar os votos. A comisión interesa dos veciños que engalanen as fachadas das súas casas durante as festas. Ás dez da noite, terceira iluminación eléctrica na Prazuela de Galán, interpretando as bandas e gaitas un escollido programa, terminando os festexos cunha traca valenciana, bouquets e un cubo de fogos de artificio".

Ano 1941

Celebráronse do 23 ao 26 de agosto, destacando no seu programa a banda de música da 82 División de guarnición de Vigo coas súas 22 gaitas axustadas. Tamén houbo partidos de fútbol, campionatos de natación, carreiras ciclistas, bailes de sociedade e populares, verbenas e a típica comida no parque da Morenita. Todo iso con lume de praza e iluminacións eléctricas, animando a Comisión para asistir a esta "simpática vila de Chantada, centro radical de Galicia, pouco coñecida nos roteiros do turismo, cun novo xardín versallesco e coas súas mulleres cheas de graza e beleza".

En canto ao Folión de Carros non comezarían a rodar ata o ano 1945.