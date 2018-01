Una ruleta que vela por la salud de todos

Profesores y alumnos de los centros educativos de la Ribeira Sacra se han conjurado para impulsar novedosos proyectos. El último en saltar a la palestra lo protagoniza el instituto monfortino Daviña Rey, que ha desarrollado una herramienta para calcular el índice de masa corporal (IMC) tanto en adultos como en niños. Se trata del "rosco da saúde", un proyecto que arrancó el año pasado y que está tutelado por la Consellería de Educación.



Varias asignaturas de distintos cursos colaboran para desarrollar una original iniciativa que cuenta con una particularidad, la de calcular cómo están física y saludablemente los más jóvenes, algo que hasta ahora solo ocurría en centros especializados.



El objetivo es acabar presentando un proyecto final "útil para la sociedad", según reconoce María Jesús Casado, profesora de Matemáticas y coordinadora de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del centro.

Asignaturas como Vida Saludable, Educación Física, Métodos Estadísticos y Anatomía confluyeron para impulsar este medidor

"Intento impulsar proyectos interdisciplinares que utilicen las TIC como algo útil para la vida diaria, algo que sea socialmente beneficioso. La idea es que el instituto aporte algo a la comunidad, tanto educativa como vecinal". indica Casado.



De esta manera, todos los alumnos de Eso y bachillerato de las asignaturas de Matemáticas, Vida Saludable, Anatomía y Educación Física colaboraron durante todo el año pasado para desarrollar un medidor circular en el que peso y talla permiten, mediante cálculos muy complicados, indicar el índice de masa corporal en adultos y niños. "Metes tu peso en un disco fijo y tu talla en otro que se mueve. En el momento en que haces coincidir ambos sale un color. Si tu IMC es correcto, saldrá en verde. Si no lo es, saldrá en rojo o en naranja. Gracias a muchas investigaciones, hablar con médicos y pediatras, conseguimos una tabla precisa que ahora queremos que se utilice en consultas profesionales".



Tras utilizar la ruleta y determinar un resultado, los datos se introducen en un ordenador para concluir qué tipo de ritmo saludable debe seguir el individuo a partir de los datos obtenidos en esta original ruleta.



A través de esta tabla y de una báscula de bioimpedancia, los alumnos calcularon si su peso correspondía con sus porcentajes de músculo y grasa. Una vez obtuvieron los resultados, aplicaron las conclusiones enfocándolas en hábitos de vida saludables. "Desarrollamos actividades para concienciarlos de que deben comer bien. Les ayudamos a conocer los nutrientes que ingieren, las calorías que contienen, las grasas, etcétera".

El nuevo proyecto en el que trabajan se centra en el agua de los ríos y de él resultará una herramienta que "sorprenderá a todos"

Del aporte de los alumnos de 2º de bachillerato de la asignatura de Métodos Estadísticos y Numéricos nacieron los cálculos necesarios para hacer realidad este medidor. "Vamos por nuestro sexto boceto y ahora mismo estamos esperando a que nos traigan una ruleta grande, la definitiva, con la que hemos tenido ciertos problemas porque al aumentarla de tamaño hubo que reajustar muchos cálculos matemáticos", reconoce Casado.



La complejidad de este proyecto ha provocado que ocupe parte del actual curso lectivo, algo que no estaba previsto. "Ha surgido así. Nos llevó un tiempo largo desarrollar la idea. De hecho, terminó el curso y los profesores seguimos trabajando en él", reconoce la coordinadora TIC del Daviña Rey.



Además de la ruleta de la salud han desarrollado un mapa de kilocalorías monfortino, en el que cualquier habitante puede consultar las calorías perdidas al emprender una determinada ruta dentro de la ciudad. "Esto no es algo tan vistoso como el rosco, pero también nos ha llevado tiempo y esfuerzo tenerlo listo. Creemos que son dos herramientas muy útiles para todos", indica María Jesús Casado.



NUEVO PROYECTO. Este año, el tema central sobre el que versará el nuevo proyecto del Daviña Rey es el agua de los ríos. El centro quiere concienciar a su alumnado de que se trata de un bien escaso que debe ser protegido y cuidado. "Desarrollamos actividades en torno al agua, como medir el caudal del río en función de los datos que salen de la estación de Monforte, mirar otros climatológicos y hacer rutas de senderismo por el cañón del Sil y del Cabe".



De momento, María Jesús Casado no puede desvelar en qué tipo de instrumento están trabajando, pero lo que sí confirma es que, como el "rosco da saúde", será una herramienta que "sorprenderá a todos".