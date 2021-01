El ruido de cacerolas llenó el domingo la sierra de O Courel

La asociación de padres y madres de alumnos (Anpa) del colegio Uxío Novoneyra do Courel continúa con su cruzada para oponerse al nuevo plan de transporte escolar diseñado por la Xunta de Galicia. Este domingo, a las seis de la tarde, invitaron a todos los habitantes de la sierra a participar en una cacerolada. La acción se repetiráa la misma hora y las fotografías y vídeos que haga el vecindario serán compartidos a través de las redes sociales.

Desde la Anpa señalaron que en un municipio con una población tan dispersa no pueden concentrase en un único punto, de ahí que hayan decidido echar mano de internet para mostrar a todos su "total desacordo coa decisión da Xunta, que non quere antender á realidade, tanto desde o punto de vista orográfico coma social, do noso concello", destacaron desde la asociación de padres y madres de alumnos.

Y es que, según destacaron, se sienten desamparados, máxime cuando días atrás solicitaron una reunión con el inspector de Educación en Lugo para abordar el problema y este aún no les ha contestado.

COMERCIANTES. Quienes sí han dado la cara y mostrado su respaldo a los padres de los alumnos del Uxío Novoneyra han sido los comerciantes de la asociación Montañas do Courel, en la que están pequeños empresarios de Quiroga, Ribas de Sil y O Courel. En este sentido, sus responsables indicaron que "a nosa contorna, tan admirada, fai do Courel un lugar especial", pero no solo es una "beleza de fin de semana".

Añadieron que en este territorio, que es geoparque mundial, "seguen a subsistir as súas xentes do rural en moitos casos a duras penas, dándolle vida de luns a domingo" y que el transporte escolar "precisa adaptar os lotes ás dificultades das estradas e da climatoloxía do Courel como se estivo a facer durante moitísimos anos".

Creen que esta será "outra pedriña máis para seguir construíndo a despoboación e o éxodo das xentes desta zona a costa da perda de servizos".