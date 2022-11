El pleno de la corporación de Monforte aprobó este lunes con los votos a favor del equipo de gobierno local, en manos del PSOE con 11 de los 17 concejales, la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la que cuenta el Ayuntamiento, un documento polémico en cuanto a que los partidos de la oposición y tres de las cuatro centrales sindicales que representan a los empleados municipales la rechazaban al argumentar, en todos los casos, falta de tiempo para estudiarla y arbitrariedad a la hora de aplicar complementos a unos y a otro no.

La primera teniente de alcalde y responsable del área económica del Ayuntamiento, Gloria Prada, fue la encargada de desgranar las bondades de la RPT. Indicó que fue un documento "trabajado, serio y riguroso, que beneficia a todos los trabajadores".

Así, no dudó en manifestar que con la RPT no perjudica a nadie, "no discrimina a hombres y mujeres" y que se aplica un único criterio, consistente en que a igual trabajo, igual sueldo. Prada no quiso perder la oportunidad de señalar que la relación de puestos "acaba de una vez por todas con situaciones injustas".

Contestaciones

Tras la primera intervención de Gloria Prada fue Emilio Sánchez, del BNG, el que intervino en la sesión plenaria para afear al gobierno local que no fuese capaz de montar juntas de portavoces para "debater e chegar a acordos, como é norma en democracia". Con todo, Sánchez votó en contra de la RPT "tanto polas formas empregadas para a súa tramitación como tamén porque pensamos que non é xusta".

El edil de Esperta Monforte, Jaime Germán Vázquez, fue mucho más contundente en su ataque al gobierno local, al que acusó de utilizar "el rodillo democrático" para aprobarlo todo y calificar al alcalde, José Tomé, de "dirigente de la Patronal. Usted es como Garamendi", le espetó. En cuanto a Gloria Prada, Vázquez dijo que ella es "la mano de hierro que el señor Tomé usa para mover ese rodillo".

Llegado el turno del Partido Popular en un debate que se convirtió en un monólogo del equipo de Gobierno, su portavoz Katy Varela habló de la arbitrariedad de la RPT, de falta de diálogo por parte del gobierno y "del nulo interés para atender nuestra propuesta de contar con personal técnico en contratación y urbanismo que se encarguen de vigilar todos los proyectos que se ejecutan en el municipio para que no nos encontremos con sorpresas".

La primera teniente de alcalde insistió en que el documento se les remitió a todos, con el tiempo necesario para que lo revisasen, tanto que, indicó, hubo sindicatos (nombró a CC.OO, CIG y CSIF) a los que lo único que les preocupaba era que las mejoras tanto en las condiciones laborales como económicas incluidas en la RPT beneficiasen a sus afiliados, a los que formaban parte del comité de empresa o estaban en la junta de personal. Añadió que la RPT la elaboró el secretario municipal sin coste para las arcas locales.