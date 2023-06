Rostros muy conocidos en un territorio al alza

Es palpable que la Ribeira Sacra se ha convertido en los últimos tiempos en un territorio de moda, al alza para los turistas. Entre las caras nuevas que visitan la comarca hay también algunas conocidas, de esas que provocan miradas, comentarios y deseos de hacerse fotos para quien se las encuentra.

De todas las llamadas ‘celebrities’ que se han animado a conocer la comarca en su actual época de apogeo, puede que quien haya dejado más clara su devoción sea la escritora Dolores Redondo. Su novela ‘Todo esto te daré’, ganadora de un premio Planeta, está ambientada en la Ribeira Sacra. Transcurre en escenarios reales cambiados de nombre, por ejemplo, La Heroica, como se llama en la novela la bodega chantadesa Vía Romana.

Dolores Redondo ambientó una de sus exitosas novelas en la comarca

Dolores Redondo es una gran enamorada de la Ribeira Sacra, que conoció gracias a su hermana. No tardó en decidir que debía ambientar una de sus ficciones por estas tierras. Así lo hizo. Y prepara más, como avanzó durante la presentación de su última novela, ‘Esperando al diluvio’, en Monforte en diciembre del año pasado.

La cuestión es, ¿qué tiene la Ribeira Sacra para generar tal pasión entre los famosos? Las causas son varias. La apuesta de la mayoría es simplemente un periodo de descanso, las vacaciones. Otros, en cambio, llegan a establecer una segunda residencia.

Eva Amaral tiene casa en Sober y fue pregonera de la Feira do Viño

Es el caso de la cantante pop Eva Amaral. Pasa muy a menudo junto a su actual pareja temporadas en Sober, donde fue incluso pregonera de la Feira do Viño de Amandi en 2021, distinta por celebrarse en el mes de agosto y no en abril, un cambio motivado por la pandemia.

Eva Amaral brinda con el alcalde de Sober tras leer el pregón de la Feira do Viño de Amandi en 2021. AEP

En una entrevista a este periódico por aquellos días, la artista aragonesa no dudó en calificar Sober como "el paraíso". No es una frase hecha. El videoclip de la canción ‘Halconera’, de 2019, se rodó en la Ribeira Sacra. "Los vecinos siempre me han tratado con un cariño y una amabilidad increíble", afirmó la cantante de Amaral en dicha entrevista.

A vivir

Desde 2018 reside en Pantón con su pareja Sarah Newton-John. Seguro que les resulta familiar el apellido. Es hermana de la malograda actriz Olivia Newton-John, muy popular por su papel en la película ‘Grease’.

Sarah está tan enamorada de la Ribeira Sacra como lo estaba el personaje de su hermana del adolescente encarnado por John Travolta en el célebre musical. Antes de fallecer en el verano del año pasado, a la intérprete australiana le dio tiempo a conocer Pantón.

Ella y su marido se hospedaron en el hotel balneario de Augas Santas, donde pasaron unos días. Tanto le encandiló la Ribeira Sacra que al volver a Estados Unidos, donde vivía, llamó a Sarah —como la propia hermana de la actriz confirma— para pedirle que la ayudase a encontrar casa. A través de la página web Idealista dio con una candidata, pero Olivia nunca llegó a dar el paso.

A vivir se han quedado también los padres de Clara Lago. Tienen una casa en Sober, lo que hace que la actriz española, que se hizo muy famosa tras salir en la comedia ‘Ocho apellidos vascos’, venga a menudo de visita. Un pase de la película que la catapultó a la fama lo disfrutó en una sala de los multicines Hollywood, en Monforte. También se la vio comiendo en el restaurante JM.

A una de sus visitas acudió de la mano de Dani Rovira, compañero suyo de reparto en la citada película y entonces su pareja. Ambos protagonizaron uno de los noviazgos de moda en España. Su gran año fue 2014, cuando se dejaron caer por Monforte y Sober.

El mundo del deporte

Por una razón similar se presentó en Quiroga en 2010 Pau Gasol. La entonces novia del jugador de baloncesto, campeón del mundo con España en 2006 y dos veces ganador del anillo de la NBA con Los Ángeles Lakers, tiene raíces en dicho ayuntamiento. Disfrutaron de una cena en La Polar.

Más reciente (y fugaz) fue el paso de Ronaldo Nazario. En junio del año pasado, el exfutbolista brasileño hizo en bicicleta el Camino de Invierno para celebrar el ascenso del club del que es propietario, el Real Valladolid. Fue visto por Quiroga y Monforte, donde algunos tuvieron tiempo de inmortalizar su breve estancia.

Ronaldo, a su paso por Quiroga. EP

El mundo del deporte de élite parece haberle cogido gusto a la Ribeira Sacra. El futbolista internacional David Silva ya ha estado dos veces —la última, la semana pasada— por Sober. Poseedor de una bodega en Canarias, el mundo del vino es su conexión con la capital del Amandi.

Fernando Alonso es otro conocedor de los encantos de la comarca. El piloto de fórmula 1 tiene amigos en Chantada, municipio que ha visitado en ocasiones. En varios negocios de hostelería lucen fotos suyas con los propietarios.

Una larga lista

Elaborar una lista de gente famosa que ha sorprendido a los habitantes de la Ribeira Sacra llevaría enorme tiempo y espacio. Más recientes unos que otros, podría citarse a Vicente del Bosque, Javier Clemente, Eugenia Martínez de Irujo, Ágatha Ruiz de la Prada, Susanna Griso, Carlos Herrera, Jesús Cintora, Antonio Lobato, Jesús Calleja, Tomás Guasch, Alfredo Relaño o Antonia Dell’Atte.

En Quiroga, la Feira do Viño siempre aumenta esta lista. Hace poco recibió la medalla de oro del Ayuntamiento el director general de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, que ha facilitado pregoneros del mundo de la televisión. Carlos Sobera, Carlota Corredera, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Paz Padilla, Silvia Jato o Jaime Peñafiel son solo algunos de ellos.