Rosende, 25 años formando cocineros

En septiembre de 1997 abría sus puertas en el Pazo Ribas de la parroquia soberesa de Rosende la Escuela de Hostelería Belarmino Fernández, al amparo de la Fundación que lleva el mismo nombre creada un año antes. Se cumplía así el sueño del propio Belarmino (su impulsor, fallecido en 2017) de "darles a mis vecinos la oportunidad de formarse y que no tengan que emigrar como me ocurrió a mí", decía en la inauguración.

El centro creció con los años y cogió peso dentro de la oferta formativa gallega en el ámbito de la hostelería y la restauración. En la actualidad tiene 54 alumnos matriculados y, desde su apertura en 1997, han pasado por el mismo unos 1.500, según comenta Rebeca Vázquez, su directora.

Entre los primeros alumnos de la escuela estuvo José González Camino, actual responsable de la cocina del restaurante Edulis de ciudad del Cabe. Explica Camino que empezó el ciclo medio de Cocina en Rosende "porque me convencieron un par de amigos" y en la actualidad es su modo de vida.

De los dos años que pasó en el centro comenta que "el primero fue el más complicado porque acababa de arrancar y había muchas cosas del día a día por resolver, pero Rosende me abrió las puertas a hacer las prácticas en el emblemático restaurante Manuel Manuel de Lugo y allí descubrí que la cocina era a lo que quería dedicarme". Completó su formación en Vilamarín (Ourense) y en la actualidad es un cocinero de referencia para todos aquellos que busquen una cocina de calidad con un exquisito respeto al producto.

Otro de los cocineros que pasó por Rosende (en la segunda promoción) es Martín Mantilla, que regenta el restaurante Berso de Sober y estuvo nominado a Mejor Cocinero Gallego en el Fórum Gastronómico este mismo año.

"Sempre tiven claro que quería adicarme á cociña. Tiña a escola moi preto así que non tiven dúbidas", relata. "Gardo moi bo recordo do centro e dos profesores porque era coma unha familia e había moi bo ambiente", insiste. «Fixen as prácticas no Baiuca de Ribeira porque precisamente un dos mestres tiña contactos alí, e foi unha primeira experiencia profesional boísima", concluye.

LA OFERTA. La escuela ofrece dos grados medios de Formación Profesional: uno de Cocina y Gastronomía, y otro de Servicios en Restauración. También cuenta con un grado superior en Vitivinicultura y cursos de Formación Ocupacional. Así, en el centro se imparte el certificado de profesionalidad del Nivel 1 en las disciplinas de Operaciones básicas de cocina y de Operaciones básicas de restaurante y bar, y el certificado de profesionalidad Nivel 2 en Cocina.

Alumnos del ciclo medio de Servicios en Restauración. ER

Rebeca Vázquez destaca el alto nivel de "inserción laboral que tienen los alumnos al término de sus estudios" y dice que, a pesar de ser un centro privado, las enseñanza es totalmente gratuita y disponen de una gran equipamiento en las aulas presenciales. También hay la posibilidad de desarrollar algunas materias online. En sus instalaciones destacan dos hectáreas de viñedo, bodega propia, laboratorio y viñedo experimental.

EN EL EXTRANJERO. La Belarmino Fernández está integrada en varios programas de formación en el extranjero Erasmus+.

Los alumnos de los grados medios pueden participar en el proyecto EVT Fundación Belarmino Fernández que les permite realizar los módulos FCT en diferentes países europeos.

Además, el profesorado de ambos ciclos tiene la oportunidad de desarrollar Job Shadowing para mejorar sus competencias docentes. Este proyecto también permite a tres alumnos de los cursos de formación ocupacional salir a Portugal o Italia.

Cuando los estudiantes terminan su grado medio también pueden optar a prácticas en Irlanda o Italia durante tres meses a través del proyecto Move To.

El proyecto Euroviticultura da a los alumnos y al profesorado del grado superior la oportunidad de completar su formación en el extranjero.

Visita a una bodega de los alumnos de Vitivinicultura. ER

A mayores, la Belarmino forma parte del proyecto Soil y colabora con centros de Italia, Grecia y Macedonia del Norte en agricultura. También trabaja con una universidad holandesa para que el alumnado desarrolle sus planes de fin de carrera basados en proyectos de sostenibilidad en Ribeira Sacra.

De cara al futuro, Vázquez dice que están "trabajando más en la internacionalización para que los alumnos tengan más oportunidades de formarse y trabajar en el extranjero. Queremos además ofrecer formación ocupacional en la vitivinicultura".

La ilusión de Belarmino

La escuela de Hostelería Belarmino Fernández Iglesias de Rosende es el resultado del sueño de un vecino de la parroquia que emigró a Brasil en 1951. Fernández hizo fortuna en el sector de la hostelería y un día decidió invertir en su pueblo natal.

Rubaiyat

Después de varios trabajos en Brasil, Belarmino entró en el equipo del prestigioso restaurante La Cabaña y de ahí dio el salto a fundar su propia firma, Rubaiyat, con varios centros en Brasil, Buenos Aires, Chile y Madrid.

Pazo Ribas

En cuanto tuvo la oportunidad se animó a comprar el Pazo Ribas de Rosende, en el que su familia había trabajado mucho tiempo. Desde siempre pensó en darle un fin público y, tras negociar con la Xunta, surgió la idea de la fundación que puso en marcha la escuela.