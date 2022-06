Roscas y flores en honor a San Antonio

Si hay una fiesta que los monfortinos disfrutan con fervor es la del barrio de San Antonio. Cuatro días de música, devoción y ágapes que sirven de excusa perfecta para salir a la calle y dar la bienvenida al verano en familia. Todos coinciden en que son las segundas patronales, unos festejos muy queridos, como lo demuestra el hecho de que durante esas cuatro jornadas que culminaron este lunes miles de personas llenasen el entorno del Campo de San Antonio para disfrutar de las atracciones y de variadas actuaciones musicales.

En la mañana de este lunes tuvo lugar la bendición de roscas de dulce que la comisión organizadora de las fiestas puso a la venta a seis euros la pieza. Las mil que fueron confeccionadas por los panaderos de la ciudad fueron vendidas en pocas horas en los dos puntos habilitados, uno frente al convento de As Clarisas y el otro en el entorno de la iglesia parroquial. Todos los compradores se llevaron como obsequio una planta de flores que cedió a los organizadores del festejo la empresa A Campiña, situada en la carretera de A Vide.

Venta de roscas junto al convento de As Clarisas. SUSO MONTERO

Al tiempo que se vendían los dulces se celebró una misa en honor a San Antonio y una procesión en la que los devotos lanzaron pétalos de rosas a la imagen del santo, A los actos litúrgicos acudió el alcalde monfortino, José Tomé Roca, y otros miembros de la corporación local.

El regidor señaló que "o San Antonio, que é festivo local no noso concello xunto co Martes de Pascua, é unha festa que, celebrándose no centro da cidade, mantén a esencia dunha festa relixiosa popular que ten moita devoción e moitos participantes".

Añadió que para la ciudad "é moi importante que se vaian recuperando as actividades que desenvolviamos con normalidade antes da pandemia. E, tras celebrar en febreiro o San Brais, e en abril a Feira Medieval e o Martes de Pascua, agora tocounos festexar o San Antonio como se merecía".

Actuación de un grupo folclórico. SUSO MONTERO

Satisfacción

La comisión organizadora de los festejos se mostró muy satisfecha con los resultados. "Fueron cuatro días intensos en los que miles de personas pasaron por el Campo de San Antonio para disfrutar como antes de la pandemia. La verdad es que los vecinos tenían ganas de disfrutar de reencontrarse con las fiestas tradicionales".

Asimismo, destacaron el hecho de que los responsables de las diferentes barracas no se hubiesen quejado lo más mínimo. "Siempre que se les pregunta dicen que sus negocios funcionaron regular, cosa que este año no hicieron".

Las fiestas, que contaron con un presupuesto que rondó los 33.000 euros, se iban a cerrar en la noche de este lunes, al cierre de esta edición, con un baile amenizado por la orquesta Marbella.