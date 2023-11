La ronda urbana de Monforte será conectada a la N-120 por 7,5 millones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) firmó un convenio con la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Monforte para finalizar la ronda urbana y conectarla con la carretera N-120. La inversión estimada es de 7,5 millones de euros.

El 90% del total del presupuesto (6.750.000 euros) lo aportará el Mitma, mientras que la Diputación financiará las actuaciones en un 6,66% (500.000 euros) y el Ayuntamiento, en un 3,34%, lo que supondrá 250.000 euros.

El convenio entre las tres administraciones públicas estará vigente hasta la recepción y liquidación de las obras, que deberán estar terminadas en cuatro años desde la fecha en que este sea eficaz, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. También se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Existe la posibilidad de prorrogar dicho convenio hasta cuatro años más.

De esta forma se completará un proyecto por el que Monforte esperaba desde hacía casi 30 años. El primer tramo de la ronda urbana, entre el cruce de las calles San Pedro y Dr. Casares y la rotonda de O Hórreo, se inauguró en 1995, a pocos días de las elecciones municipales de aquel año y siendo alcalde José Castiñeira.

El segundo, desde O Hórreo hasta la rotonda de la Rúa Ourense, fue abierto en la época del nacionalista Severino Rodríguez con el bastón de mando, aunque el plan se elaboró y ejecutó en los tiempos del popular Nazario Pin. Entonces fue la Xunta quien asumió la intervención.

Ahí se quedó la ronda sin que nadie hasta ahora quisiese asumir la construcción del último tramo, entre la Rúa Ourense y Piñeira, por su elevado coste. El actual alcalde, el socialista José Tomé, habló de un proyecto "complexo", pues habrá que realizar expropiaciones, salvar con puentes el río Cabe, la vía del tren y la carretera de Sober y hacer el entronque con la N-120. Todo ello en solo un kilómetro y 200 metros.

Gobierno central. El Mitma no solo asumirá la mayor parte de las obras, sino que también se encargará de la redacción y aprobación del anteproyecto, trazar y construir el nuevo vial de conexión y mejorar la seguridad viaria en el entorno. Por otro lado, tramitará el procedimiento de evaluación ambiental y el expediente expropiatorio correspondiente.

Igualmente, el Ministerio licitará y ejecutará los trabajos y contratará todas las asistencias técnicas necesarias para su correcto desarrollo. Una vez finalizadas las actuaciones, desde el Gobierno central se procederá al cambio de titularidad del tramo construido en favor del Ayuntamiento, lo cual se hará mediante una acta de recepción y cesión suscrita por ambas administraciones.

Desde ese momento, el nuevo recorrido hasta la N-120 pasará a ser municipal. La Diputación y el Ayuntamiento solo asumirán parte de las obras contempladas.

La obra: aliviará el tráfico, sobre todo el de vehículos pesados, en el casco urbano

Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es que permitirá aliviar de tráfico rodado el casco urbano. El alcalde explicó que el hecho de contar con una circunvalación completa evitará que una gran cantidad de vehículos, y muy especialmente los pesados (camiones, por ejemplo), atraviesen el centro de Monforte. "Moitos non terán que pasar agora polas nosas rúas e iso será moi positivo para a calidade de vida dos veciños e veciñas", apuntó José Tomé.

Actualmente, el entorno de la rotonda de la Rúa Ourense, donde finaliza en este momento la ronda urbana, ya acoge un volumen de tráfico muy importante. La zona también es utilizada a diario por muchos vecinos para caminar o correr, pues cuenta con aceras y paseos.

Reparto. La financiación total del proyecto se distribuye en cinco anualidades, las que van desde el presente 2023 —con 10.000 euros del Mitma, 5.000 de la Diputación y otros tantos del Ayuntamiento— hasta 2027. Los tres próximos años, el Gobierno central aportará en cada ejercicio 1.700.000 euros, por 125.000 (también anulales) del organismo provincial.

De las arcas municipales saldrán 62.000 euros en 2024 y 2025 y 61.000 en 2026. Por último, en 2027 la cantidad de dinero aportada por cada administración será de 1.640.000 en el caso del Mitma, de 120.000 euros por parte de la Diputación y de 60.000 del Ayuntamiento.

Las empresas adjudicatarias emitirán tres facturas con otras tantas certificaciones, separando las inversiones realizadas para cada uno de los tres organismos públicos que forman parte del convenio.

Valoración: "É unha noticia histórica"

El alcalde de Monforte estaba este viernes exultante ante lo que considera "unha noticia histórica", además de "moi positiva para a cidade". José Tomé recordó las casi tres décadas de espera por el proyecto que completará la ronda urbana, llamada oficialmente Rolda de María Emilia Casas Baamonde. "A principal desculpa que se poñía era a dificultade para proceder ás expropiacións", explicó el regidor, quien insistió en que ahora no habrá problemas "porque as asumirá o ministerio". La conexión con la carretera N-120, concluyó Tome, será "unha realidade".



Obra clave



El alcalde indicó que la actuación es "unha máis das que marcan un antes e un despois no noso concello dende a miña chegada á alcaldía no ano 2015". Tomé asume un "compromiso de seguir traballando para que Monforte continúe medrando como o está a facer". El regidor concretó que las gestiones con el Gobierno central para llevar a cabo este importante proyecto "encabeceinas eu e comezaron hai un ano ou pode que dous" y avanzó que pronto se darán a conocer "novos investimentos para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Monforte".