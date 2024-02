Una jornada para conocer el románico menos conocido del geoparque Montañas do Courel

Cuando uno habla de románico en la Ribeira Sacra es muy habitual que la mente nos lleve a templos de Pantón, Sober y O Saviñao. Pero también hay otros ejemplos románicos en el sur de la provincia que merecen atención y protagonismo. Darles visibilidad es el objetivo de una jornada que organiza el próximo 9 de marzo el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ribeira Sacra-Courel en el territorio del geoparque Montañas do Courel y para la que ya están abiertas las inscripciones.

Martín Alemparte, gestor del GDR, destaca que "además de dar a conocer un románico menos popular también se abordará la dimensión geológica de los materiales con los que se construyeron los monumentos, ya que también hay singularidades".

María Abuín, del colectivo Máis que Románico, colabora en la organización de la jornada. Ella explica que "no territorio do GDR hai unha serie de exemplos románicos moi singulares que pasan desapercibidos a maioría das veces, pero cando a xente que se achega a eles queda moi sorprendida".

Entre las visitas que habrá el 9 de marzo está prevista una a la iglesia de Santa María de Torbeo (Ribas de Sil). Este templo de origen románico utiliza en su construcción granito, un elemento que no había en la zona. "Eso xa nos adianta de que se trataba dun templo moi relevante2, apunta María Abuín. La iglesia original data del siglo XIII y pudo pertenecer al desaparecido monasterio benedictino de San Pedro de Torbeo. En el interior conserva una pila bautismal única. "As pías son as grandes esquecidas cando se estudan as igrexas, pero esta é especialmente relevante", comenta Abuín. La de Torbeo tiene 120 centímetros de diámetro y pesa alrededor de 800 kilos.

También se visitará la iglesia y abadía de San Clodio (Ribas de Sil). Llama la atención el color y el aspecto de sus muros. "Son dun conglomerado coñecido popularmente como pedra cabaleira na ábsida". Además, presenta cantos rodados del río Sil y pizarra y cuarcita en la torre. La historia arquitectónica del templo comienza en el siglo XII pero la geológica es muy anterior. Es el ejemplo perfecto de la relación entre el monumento y el entorno.

Restauración del retablo de la iglesia de Hospital. EP

Además, está prevista la visita al templo de San Salvador de Hospital. "Do románico orixinal consérvase un ábside, entre outros elementos, que queda dentro do templo actual. É coma unha igrexa dentro doutra", explica Abuín. Este templo tiene gran relevancia en la Orden de la Ecomienda.

A Ermida es otra de las paradas por una doble razón. Por un lado aquí estaba el famoso Crismón que ahora se conserva en el museo de Lugo. Se trata de una de las piezas más singulares de la liturgia y el arte cristiana conocidas en Galicia. Pero además, el objetivo es ver la talla de la virgen de Los Remedios. De origen medieval, de alabastro policromado probablemente procedente de Inglaterra, la Virgen y el niño forman una sola pieza y ella lo está amamantando, una representación poco habitual en la iconografía religiosa oficial posterior al Concilio de Trento.

Charlas a cargo de Daniel Ballesteros y David Chao

La jornada se celebrará el 9 de marzo en la casa consistorial de Ribas de Sil. Por la mañana habrá unas presentación con Máis que Románico y dos charlas, una a cargo del Daniel Ballesteros, coordinador el comité científico del geoparque Montañas do Courel, que disertará sobre las piedras románicas del geoparque y otra a cargo de David Chao, licenciado en Geografía e Historia y profesor de Arte de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Visitas

Después de las charlas serán las visitas a los monumentos, además de al mirador Pena do Ladeiro y al Centro de Interpretación de la Minería Aurífera de Ribas de Sil (Cimar). La visitas estarán guiadas por los expertos que participan en las jornadas.

Continuidad

Esta jornada da continuidad a una guía sobre el románico en el territorio del GDR Ribeira Sacra-Courel que el grupo hizo el año pasado. En las redes sociales del GDR está el programa de las actividades y el código QR que permite entrar en el enlace para formalizar la inscripción.