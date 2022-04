Rof Codina será de sentido único y tendrá salida hasta la nueva zona urbanizada de Monforte

La Rúa Rof Codina será de sentido único desde la Avenida de Galicia y tendrá salida hasta la nueva zona urbanizada de Monforte, ubicada entre esta calle y el barrio de Cobas y la Rúa Ourense y el paso del río Cabe. Así lo anunció este miércoles el alcalde, José Tomé, quien detalló que el proyecto tiene un coste de licitación de 163.398,41 euros. El plazo de presentación de ofertas se abrirá el próximo lunes, día 25, hasta el sábado 21 de mayo.

Una vez adjudicada y firmada el acta de replanteo, la obra contará con un periodo aproximado de ejecución de tres meses, en consonancia con el final de la urbanización de la zona C. La previsión es que ambas actuaciones estén finalizadas al final del próximo verano.

El Ayuntamiento busca de esta forma terminar con los tapones de tráfico en Rof Codina, una calle muy céntrica que actualmente no tiene salida. A pesar de su escaso tamaño (tiene una longitud de 87 metros y una anchura media de 9,15 metros) y de tener la calzada un único carril central, es de de doble sentido, lo que dificulta mucho la entrada y salida de vehículos.

Tomé presentó el proyecto la mañana de este miércoles. EP

Además, en el margen izquierdo desde la Avenida de Galicia, las redes de abastecimiento y saneamiento están renovadas, mientras que en el derecho se encuentran defectuosos. También las aceras dan problemas, pues solo son de entre uno y 1,15 metros. Por otro lado, las instalaciones de alumbrado público, alta tensión y telecomunicaciones son aéreas, así que se procederá a hacerlas subterráneas, al igual que en la nueva zona urbanizada.

ASÍ SERÁ. Las nuevas calles, un total de tres, relacionadas con el proyecto serán de dirección única. En la actual Rof Codina no se permitirá el estacionamiento y solo será posible circular hacia la Rúa Cobas. La vía de acceso a la guardería municipal tendrá un sentido de circulación como el de las agujas del reloj, de tal forma que si se quiere volver al punto inicial, en Rof Codina desde la Avenida de Galicia, hay que dirigirse por la Rúa Ourense.

El alcalde valoró que esta actuación servirá para "completar o proxecto da zona C" y ve "necesario" intervenir en Rof Codina. Sobre los trabajos en la futura zona urbanizada, indicó que están "xa moi avanzados no que se refire aos desescombros e a regularización do conxunto do terreo". El regidor apuntó que ya se pueden apreciar "os novos viais e beirarrúas".