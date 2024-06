Rocío Peruchela: "A todo o mundo lle gusta escribir, é falar cun mesmo"

Activa é unha palabra que define moi ben a Rocío Peruchela, á fronte dun negocio mentres axuda a autores a converter os seus humildes textos escritos na casa en obras. Agora tamén está inmersa na organización do concurso de relatos manuscritos de verán.

Como xorde a idea do concurso?

Ocorréuseme porque hoxe xa non se require da escritura a man e como agora está tan de moda o 'lettering' pensei tamén en que foran relatos manuscritos, o que ademais dificulta o plaxio. A caligrafía será moi importante, por is contarei cunha grafóloga, ademais dunha filóloga castelá e outra galega.

Hai algún límite de idade?

Dende os oito anos cara a adiante, con dúas categorías, unha para nenos de entre oito e 14 e outra a partir dos 15. Hai a opción de participar con dúas obras, pero ten que estar unha en galego e a outra en castelán. O obxectivo é que a todo o mundo que lle apeteza escribir nun folio ou dous participe e dou unha motivación para facelo a man. Valoraremos o contido nun 50% e a calidade manuscrita noutro 50%.

Cada vez é menos habitual escribir a man.

Si, pero o que ten a escritura a man é que diferencia a cada persoa, algo que a intelixencia artificial nunca fará.

En 2020 impulsou unha editorial, Peruchela, para axudar a publicar a escritores afeccionados. Como lle vai con este proxecto?

Xa levamos unhas 20 obras publicadas e hai sobre cinco en proxecto. Se todo vai ben contaremos cunhas 25 ao final deste ano. Comezo a ter un equipo con xente adicada á edición, á corrección, á maquetación e á tradución ao francés e ao inglés. O ano que vén teño a intención de traducir obras de filosofía clásica do francés ao galego.

Que lle parece a cantidade de xente que escribe en Monforte e na contorna? É para sorprenderse?

Creo que a todo o mundo lle gusta escribir, porque é falar cun mesmo. Comezamos cos diarios, cando somos pequenos. Outro tema é cantos pensan que o que escriben ten a suficiente calidade como para publicalo. En Monforte hai máis xente que se anima a publicar o que escribe do que eu pensaba e persoalmente celébroo. É un pulo á cultura.

Pode recomendarnos algún deses autores que se animaran a publicar os seus textos?

Sobre todo en poesía hai auténticos talentos na provincia. Están moi ben 'O cantar das miñocas', de Roberto López Veiga, ou 'A outra patria', de Simón Rodríguez. En narrativa temos pouco. Neste caso quédome con Anxo Muíños, que ten uns libros espectaculares, como 'A linguaxe corsaria' ou 'A irmandade da bandeira branca'. Son moi recomendables mesmo para ler escola.

Como animaría a alguén que non se atreva a publicar?

Diríalle que se ten a inquedanza de ver impreso o que escribiu non quede coas ganas nin a dúbida do que tería pasado. Hai que intentalo. Publicar non é un capricho reservado á xente con cartos nin esta vida é un ensaio da próxima. Só se vive unha vez.